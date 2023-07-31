Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе в Харьковской области. Терехов сообщил о двух прилетах в Харькове и пожаре

"Вниманию жителей города Харьков и области, находитесь в укрытиях", – написал он в 0.06.
Четырьмя минутами ранее в Telegram о ракетной опасности в Харьковской области предупредили Воздушные силы ВСУ.
В 0.33 обстрел Харькова оккупантами в Telegram подтвердил мэр города Игорь Терехов.
"Было слышно два прилета. Предварительно – попадание в нежилые помещения. Пожар. О пострадавших информации пока нет. На месте работают ГСЧС", – рассказал городской голова.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.