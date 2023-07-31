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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе в Харьковской области. Терехов сообщил о двух прилетах в Харькове и пожаре

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В Харькове было слышно два прилета, предварительно попадание в нежилые помещения, отметил мэр
В Харькове было слышно два прилета, предварительно – попадание в нежилые помещения, отметил мэр
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Российские оккупационные войска в ночь на 31 июля обстреливают Харьков и область. Об этом в Telegram проинформировал глава ОВА Олег Синегубов.

"Вниманию жителей города Харьков и области, находитесь в укрытиях", – написал он в 0.06.

Четырьмя минутами ранее в Telegram о ракетной опасности в Харьковской области предупредили Воздушные силы ВСУ.

В 0.33 обстрел Харькова оккупантами в Telegram подтвердил мэр города Игорь Терехов.

"Было слышно два прилета. Предварительно – попадание в нежилые помещения. Пожар. О пострадавших информации пока нет. На месте работают ГСЧС", – рассказал городской голова.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

Теги: Харьков, пожар, угрозы, Харьковская ОГА, Игорь Терехов, обстрелы, ракеты, Воздушные силы Украины, Олег Синегубов, мэр
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