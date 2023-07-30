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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из оккупированного Сватово не успевают вывозить тела убитых захватчиков, в городе "невыносимый трупный запах" – Генштаб ВСУ

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В ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр
В ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр
Фото: ЕРА

У российских оккупантов в Луганской области возникли проблемы с большим количеством погибших. Об этом проинформировал 30 июля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На фоне успешных боевых действий сил обороны Украины значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск, которые физически не успевают вывозить погибших из местных моргов. В частности, в Сватово Луганской области территория городского морга переполнена телами погибших россиян", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что оккупанты не вывозят своих погибших уже почти неделю, "поэтому в городе чувствуется невыносимый трупный запах".

"В то же время в городе Старобельск захватчики принудительно переместили часть гражданского медицинского персонала из местных медучреждений в так называемые военные госпитали для оказания медицинской помощи раненым оккупантам, в результате чего местные пожилые люди жалуются на отсутствие возможности получить хоть какое-то лечение", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Hog8PTt3nRakbBiBqtFvRu2Ex5i9hRqFQx75rmctEeYb6N7cdubZw5U65obY5kSxl

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 30 июля 2023-го, по данным Генштаба ВСУ, составили около 245 700 человек личного состава.

В ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: медицина, Луганская область, Генштаб ВСУ, оккупация, раненые, Сватово, Старобельск, погибшие, потери армии России, россияне, убитые
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