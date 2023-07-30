Из оккупированного Сватово не успевают вывозить тела убитых захватчиков, в городе "невыносимый трупный запах" – Генштаб ВСУ

В ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр Фото: ЕРА

"На фоне успешных боевых действий сил обороны Украины значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск, которые физически не успевают вывозить погибших из местных моргов. В частности, в Сватово Луганской области территория городского морга переполнена телами погибших россиян", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что оккупанты не вывозят своих погибших уже почти неделю, "поэтому в городе чувствуется невыносимый трупный запах".

"В то же время в городе Старобельск захватчики принудительно переместили часть гражданского медицинского персонала из местных медучреждений в так называемые военные госпитали для оказания медицинской помощи раненым оккупантам, в результате чего местные пожилые люди жалуются на отсутствие возможности получить хоть какое-то лечение", – объяснили в Генштабе ВСУ.