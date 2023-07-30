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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько вражеских беспилотников сбили

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Все вражеские беспилотники были уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей
Все вражеские беспилотники были уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью атаковали Украину при помощи дронов-камикадзе. Об этом 30 июля в Telegram сообщил пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

Противник с юго-восточного направления запустил четыре ударных БПЛА Shahed-136/131.

Силами и средствами Воздушных сил все вражеские беспилотники были уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла до 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также 29 июля противовоздушной обороной были уничтожены четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она почти ежедневно наносит удары по южным регионам Украины, атакует портовую и логистическую инфраструктуру.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, беспилотники, война России против Украины, российские оккупанты
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