Гуменюк: На остатках Shahed после последних атак была маркировка кириллицей. Это говорит об их российском производстве

"То, что на остатках Shahed, которые были найдены после последних атак, была уже маркировка, к примеру, кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское", – сказала она.
Гуменюк отметила, что на юге Украины Shahed используют несколько маршрутов, в частности, летят над морем, что усложняет их выявление системой противовоздушной обороны.
В октябре 2022 года МИД Украины обвинил Иран в том, что он помогает России оружием в войне против Украины. О том, что Иран оказывает РФ помощь, писали и СМИ. В частности, Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Тегеран поставляет России дроны. Иран поставил в РФ по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, а также многоцелевые беспилотники Mohajer-6. Их Россия массово применяла для атак на объекты гражданской и критической инфраструктуры.
24 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал народ Ирана не быть соучастником российского террора. "Хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана – к обществу, к иранским улемам, каждой иранской семье, тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства зла?" – спросил Зеленский.
25 июля представители американской разведки рассказали журналистам, что Россия с помощью Ирана строит в стране предприятие по производству беспилотников, которое после завершения строительства может оказать существенное влияние на ход военных действий в Украине.