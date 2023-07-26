Гуменюк: На остатках Shahed после последних атак была маркировка кириллицей. Это говорит об их российском производстве

"То, что на остатках Shahed, которые были найдены после последних атак, была уже маркировка, к примеру, кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское", – сказала она.

Гуменюк отметила, что на юге Украины Shahed используют несколько маршрутов, в частности, летят над морем, что усложняет их выявление системой противовоздушной обороны.