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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гуменюк: На остатках Shahed после последних атак была маркировка кириллицей. Это говорит об их российском производстве

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Гуменюк рассказала, что на юге Украины Shahed используют несколько маршрутов
Гуменюк рассказала, что на юге Украины Shahed используют несколько маршрутов
Фото: mediacenter.org.ua

В последних атаках страна-агрессор РФ применяла против Украины дроны Shahed, которые, скорее всего, были изготовлены в России, а не в Иране. Об этом заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона 26 июля, трансляцию вел канал "1+1".

"То, что на остатках Shahed, которые были найдены после последних атак, была уже маркировка, к примеру, кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское", – сказала она.

Гуменюк отметила, что на юге Украины Shahed используют несколько маршрутов, в частности, летят над морем, что усложняет их выявление системой противовоздушной обороны.

Контекст:

В октябре 2022 года МИД Украины обвинил Иран в том, что он помогает России оружием в войне против Украины. О том, что Иран оказывает РФ помощь, писали и СМИ. В частности, Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Тегеран поставляет России дроны. Иран поставил в РФ по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, а также многоцелевые беспилотники Mohajer-6. Их Россия массово применяла для атак на объекты гражданской и критической инфраструктуры.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал народ Ирана не быть соучастником российского террора. "Хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана – к обществу, к иранским улемам, каждой иранской семье, тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства зла?" – спросил Зеленский.

25 июля представители американской разведки рассказали журналистам, что Россия с помощью Ирана строит в стране предприятие по производству беспилотников, которое после завершения строительства может оказать существенное влияние на ход военных действий в Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Иран, война России против Украины, Наталья Гуменюк, дрон-камикадзе
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