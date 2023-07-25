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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах Украины рассказали, откуда теперь оккупанты запускают дроны-камикадзе

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Оккупанты постоянно запускают ударные беспилотники по новым маршрутам, подчеркнул Игнат
Оккупанты постоянно запускают ударные беспилотники по новым маршрутам, подчеркнул Игнат
Фото: Tal Inbar / Twitter

Российские оккупанты увеличили количество баз, откуда во время атак запускают дроны-камикадзе по целям в Украине. Об этом 25 июля заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

По его информации, ранее россияне запускали дроны с аэродрома Сеща в Брянской области РФ, а сейчас – из Курской области.

"Также начали запускать с полигона Чауда на юге оккупированного Крыма, а не только из Приморско-Ахтарска [РФ]. Враг ищет любые пути и методы, чтобы БПЛА эффективнее доходили до целей", – пояснил Игнат.

Он добавил, что силы обороны Украины будут учитывать эту информацию и просчитывать маршруты движения беспилотников оккупантов. По словам спикера, дроны остаются сложной целью для сил ПВО Украины, а оккупанты стараются каждый раз менять направление ударов и маршрут движения БПЛА.

Игнат не исключил, что в случае достижения договоренности с Россией Иран может передать оккупантам и другие модели дронов, такие, например, как недавно представленный Shahed-149. Он не взялся прогнозировать, насколько получение новых типов беспилотников Россией реально, однако напомнил, что РФ в Украине применяла не только  Shahed, но и другой иранский ударный дрон Mohajer-6".

"Поэтому надо быть готовым к таким вещам [как появление у России более современных дронов], потому что беспилотники будут и дальше применяться", – подчеркнул спикер.

По словам Игната, Украина должна развивать отрасль беспилотной авиации ударного типа, а также средства противодействия БПЛА.

Ночью 25 июля российские оккупанты нанесли удар иранскими ударными беспилотниками типа Shahed по Украине, сообщили в Генштабе ВСУ. Оккупанты пытались атаковать столицу, но все воздушные цели уничтожила ПВО, сообщили военные администрации Киева и Киевской области. По данным КГВА, до Киева дроны не долетели.

В Житомирской области в результате удара Shahed поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко. В Черкасской области три ударных беспилотника оккупантов попали в поле и сельскохозяйственную постройку, сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.


Контекст:

Страна-агрессор РФ регулярно использует иранские дроны Shahed для ударов по украинской территории, преимущественно по гражданской инфраструктуре. Большинство таких БПЛА сбивают украинские силы противовоздушной обороны.

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.

24 мая Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты выпустили по Украине около 1160 ударных дронов Shahed-136/131, почти 900 из них были сбиты. После этого РФ продолжала наносить удары с использованием дронов-камикадзе, а Украина – сбивать их.

Самые массированные за последнее время атаки с использованием дронов состоялись в ночь на 20 июня (оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них) и 18 июля (по уточненным данным Генштаба ВСУ, 35 Shahed выпущено, 31 сбит).

Теги: Вооруженные силы Украины, армия РФ, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, Юрий Игнат, дрон-камикадзе
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