В Воздушных силах Украины рассказали, откуда теперь оккупанты запускают дроны-камикадзе

По его информации, ранее россияне запускали дроны с аэродрома Сеща в Брянской области РФ, а сейчас – из Курской области.

"Также начали запускать с полигона Чауда на юге оккупированного Крыма, а не только из Приморско-Ахтарска [РФ]. Враг ищет любые пути и методы, чтобы БПЛА эффективнее доходили до целей", – пояснил Игнат.

Он добавил, что силы обороны Украины будут учитывать эту информацию и просчитывать маршруты движения беспилотников оккупантов. По словам спикера, дроны остаются сложной целью для сил ПВО Украины, а оккупанты стараются каждый раз менять направление ударов и маршрут движения БПЛА.

Игнат не исключил, что в случае достижения договоренности с Россией Иран может передать оккупантам и другие модели дронов, такие, например, как недавно представленный Shahed-149. Он не взялся прогнозировать, насколько получение новых типов беспилотников Россией реально, однако напомнил, что РФ в Украине применяла не только Shahed, но и другой иранский ударный дрон Mohajer-6".

"Поэтому надо быть готовым к таким вещам [как появление у России более современных дронов], потому что беспилотники будут и дальше применяться", – подчеркнул спикер.

По словам Игната, Украина должна развивать отрасль беспилотной авиации ударного типа, а также средства противодействия БПЛА.

Ночью 25 июля российские оккупанты нанесли удар иранскими ударными беспилотниками типа Shahed по Украине, сообщили в Генштабе ВСУ. Оккупанты пытались атаковать столицу, но все воздушные цели уничтожила ПВО, сообщили военные администрации Киева и Киевской области. По данным КГВА, до Киева дроны не долетели.

В Житомирской области в результате удара Shahed поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко. В Черкасской области три ударных беспилотника оккупантов попали в поле и сельскохозяйственную постройку, сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.



