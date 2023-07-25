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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночная атака дронов на Украину. Есть попадания в Житомирской и Черкасской областях

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Часть атаковавших Украину ударных дронов сбила ПВО
Часть атаковавших Украину ударных дронов сбила ПВО
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Этой ночью российские оккупанты нанесли удар иранскими ударными беспилотниками типа Shahed по Украине, сообщили в Генштабе ВСУ. О подробностях атаки написали пресс-службы областных военных администраций.

В частности, оккупанты пытались атаковать столицу, но все воздушные цели уничтожила ПВО, сообщили военные администрации Киева и Киевской области. По данным КГВА, до Киева дроны не долетели. 

"На данный момент в области не зафиксировано попаданий. Жертв и раненых нет. По оперативным данным, факты падения обломков в пределах населенных пунктов Киевской области отсутствуют", – сообщили в Киевской ОВА. 

В одной из общин из-за падения обломков в поле загорелась стерня и травяной настил. Пожар уже потушили.

В Житомирской области есть попадание, в результате удара Shahed поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко. 

"Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется", – написал он. 

Это вторая атака дронов на регион за последнюю неделю, в результате удара 19 июля было повреждено более 500 домов, ранения получили 17 человек.

В Черкасской области три ударных беспилотника оккупантов попали в поле и сельскохозяйственную постройку, сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

"Есть три попадания. Два Shahed попали в поля, еще один  в пустой сельскохозяйственный ангар. К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров. Работают оперативные группы",  написал Табурец.

Кроме того, силы ПВО сбили по одному вражескому беспилотнику над Полтавской и Сумской областями, заявили областные администрации. 

Сколько всего беспилотников выпустили по Украине оккупанты, Воздушные силы ВСУ пока не информировали. 

Контекст:

Страна-агрессор РФ регулярно использует иранские дроны Shahed для ударов по украинской территории, преимущественно по гражданской инфраструктуре. Большинство таких БПЛА сбивают украинские силы противовоздушной обороны.

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.

Теги: Киев, Сумская область, Киевская область, ПВО, Житомирская область, Полтавская область, Черкасская область, беспилотники, война России против Украины, дрон-камикадзе
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