Ночная атака дронов на Украину. Есть попадания в Житомирской и Черкасской областях

В частности, оккупанты пытались атаковать столицу, но все воздушные цели уничтожила ПВО, сообщили военные администрации Киева и Киевской области. По данным КГВА, до Киева дроны не долетели.
"На данный момент в области не зафиксировано попаданий. Жертв и раненых нет. По оперативным данным, факты падения обломков в пределах населенных пунктов Киевской области отсутствуют", – сообщили в Киевской ОВА.
В одной из общин из-за падения обломков в поле загорелась стерня и травяной настил. Пожар уже потушили.
В Житомирской области есть попадание, в результате удара Shahed поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.
"Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется", – написал он.
Это вторая атака дронов на регион за последнюю неделю, в результате удара 19 июля было повреждено более 500 домов, ранения получили 17 человек.
В Черкасской области три ударных беспилотника оккупантов попали в поле и сельскохозяйственную постройку, сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.
"Есть три попадания. Два Shahed попали в поля, еще один – в пустой сельскохозяйственный ангар. К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров. Работают оперативные группы", – написал Табурец.
Кроме того, силы ПВО сбили по одному вражескому беспилотнику над Полтавской и Сумской областями, заявили областные администрации.
Сколько всего беспилотников выпустили по Украине оккупанты, Воздушные силы ВСУ пока не информировали.
Страна-агрессор РФ регулярно использует иранские дроны Shahed для ударов по украинской территории, преимущественно по гражданской инфраструктуре. Большинство таких БПЛА сбивают украинские силы противовоздушной обороны.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.