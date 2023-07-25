Ночная атака дронов на Украину. Есть попадания в Житомирской и Черкасской областях

В частности, оккупанты пытались атаковать столицу, но все воздушные цели уничтожила ПВО, сообщили военные администрации Киева и Киевской области. По данным КГВА, до Киева дроны не долетели.

"На данный момент в области не зафиксировано попаданий. Жертв и раненых нет. По оперативным данным, факты падения обломков в пределах населенных пунктов Киевской области отсутствуют", – сообщили в Киевской ОВА.

В одной из общин из-за падения обломков в поле загорелась стерня и травяной настил. Пожар уже потушили.

В Житомирской области есть попадание, в результате удара Shahed поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

"Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется", – написал он.

Это вторая атака дронов на регион за последнюю неделю, в результате удара 19 июля было повреждено более 500 домов, ранения получили 17 человек.

В Черкасской области три ударных беспилотника оккупантов попали в поле и сельскохозяйственную постройку, сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

"Есть три попадания. Два Shahed попали в поля, еще один – в пустой сельскохозяйственный ангар. К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров. Работают оперативные группы", – написал Табурец.

Кроме того, силы ПВО сбили по одному вражескому беспилотнику над Полтавской и Сумской областями, заявили областные администрации.

Сколько всего беспилотников выпустили по Украине оккупанты, Воздушные силы ВСУ пока не информировали.