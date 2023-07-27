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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью атаковали Украину "Калибрами" и дронами-камикадзе. Силы обороны сбили все выпущенные Shahed

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Беспилотники противника были сбиты в Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областях
Беспилотники противника были сбиты в Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областях
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram (архив)

Российские оккупанты минувшей ночью атаковали Украину крылатыми ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed. Об этом утром 27 июля сообщил пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

"Ночью 27 июля 2023 года русня атаковала с юго-восточного направления ударными БПЛА и крылатыми ракетами. Всего зафиксировано два пуска ракет "Калибр" с подлодки в акватории Черного моря и восьми иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131 с направления Приморско-Ахтарск", – говорится в сообщении.

"Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Сбить вражеские ракеты силам обороны не удалось.

В то же время все восемь Shahed, выпущенных противником, были уничтожены силами и средствами Воздушных сил в Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областях.

"За прошедшие сутки авиация Воздушных сил нанесла 11 авиационных ударов по вражеским объектам и местам сосредоточения личного состава и военной техники оккупационных войск", – добавили в пресс-центре.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она ежедневно наносит удары по южным регионам Украины, атакует портовую и логистическую инфраструктуру.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Воздушные силы Украины, российские оккупанты
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