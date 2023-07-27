Оккупанты ночью атаковали Украину "Калибрами" и дронами-камикадзе. Силы обороны сбили все выпущенные Shahed

"Ночью 27 июля 2023 года русня атаковала с юго-восточного направления ударными БПЛА и крылатыми ракетами. Всего зафиксировано два пуска ракет "Калибр" с подлодки в акватории Черного моря и восьми иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131 с направления Приморско-Ахтарск", – говорится в сообщении.

"Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Сбить вражеские ракеты силам обороны не удалось.

В то же время все восемь Shahed, выпущенных противником, были уничтожены силами и средствами Воздушных сил в Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областях.

"За прошедшие сутки авиация Воздушных сил нанесла 11 авиационных ударов по вражеским объектам и местам сосредоточения личного состава и военной техники оккупационных войск", – добавили в пресс-центре.