РФ принудительно мобилизовала в армию до 60 тыс. человек на временно оккупированных территориях Украины – ГУР

Россияне забирают в армию и студентов с оккупированных территорий Украины, отметили в ГУР Минобороны Фото: EPA (иллюстративное)

"Это насильственная мобилизация: они ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей – просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол, будете на второй на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую", – рассказал Черняк.

По его словам, россияне также забирают в армию и студентов с оккупированных территорий Украины.

"Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет... Россия не считает жителей Донецкой и Луганской областей людьми, поэтому им абсолютно все равно, законы не действуют. Единственная реальная возможность [выжить] – сразу, при первой же возможности сдаться в плен", – подчеркнул Черняк.