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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ принудительно мобилизовала в армию до 60 тыс. человек на временно оккупированных территориях Украины – ГУР

Россияне забирают в армию и студентов с оккупированных территорий Украины, отметили в ГУР Минобороны
Россияне забирают в армию и студентов с оккупированных территорий Украины, отметили в ГУР Минобороны
Фото: EPA (иллюстративное)

С начала прошлого года страна-агрессор РФ принудительно мобилизовала от 55 до 60 тыс. человек на временно оккупированных территориях Украины. Об этом в комментарии "Донбасс.Реалии" (проект "Радіо Свобода") сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

"Это насильственная мобилизация: они ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей – просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол, будете на второй на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую", – рассказал Черняк.

По его словам, россияне также забирают в армию и студентов с оккупированных территорий Украины.

"Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет... Россия не считает жителей Донецкой и Луганской областей людьми, поэтому им абсолютно все равно, законы не действуют. Единственная реальная возможность [выжить] – сразу, при первой же возможности сдаться в плен", – подчеркнул Черняк.

Контекст:

О том, что Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщали в Минобороны Украины в начале ноября 2022 года. Россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы, проинформировал спикер ведомства Александр Мотузяник.

9 марта 2023 года стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей. 22 марта заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне начинают на оккупированной территории новый этап мобилизации.

6 мая Центр национального сопротивления сообщал, что Россия планирует создать спецлагеря для мужчин призывного возраста на временно оккупированных территориях. По данным ЦНС, в правительстве РФ обсуждают изменения в постановление "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы". "Один из вопросов к обсуждению – это процесс эвакуации военнообязанных мужчин", – сказано в сообщении.

15 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне проводят насильственную мобилизацию в Херсонской области. По информации ЦНС, россияне хотят провести принудительную мобилизацию также и на оккупированной части Запорожской области.

Теги: Россия, Украина, оккупация, мобилизация, разведка, плен, студенты, война России против Украины, население, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, Андрей Черняк
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