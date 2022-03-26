Фонд Ахметова передал в Покровск более 2,7 тыс. продуктовых наборов

"С первых дней войны Фонд Рината Ахметова помогает Украине. Это помощь едой, медикаментами и психологическая поддержка. В частности, на днях более 2,7 тыс. продуктовых наборов было передано в Покровск. Они предназначены для нуждающихся – пожилых людей и с особыми потребностями. Всего продуктовую помощь фонда получат 200 тыс. украинцев", – заявили авторы релиза.

Согласно сообщению, гуманитарную помощь уже выдали в Киеве и Киевской области, Чернигове, Донецкой области, Харькове и области. Также часть наборов передали эвакуированным в Запорожье жителям Мариуполя.

"Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе", – добавили авторы сообщения.