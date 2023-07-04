Фонд "Повернись живим" потратил более 2 млрд грн во время подготовки к контрнаступлению

Больше всего средств фонд потратил на пулеметы и гранатометы Фото: savelife.in.ua

"Определенный период мы аккумулировали ресурс, чтобы потом его максимально вложить в решающий момент. И сделали это. Каждая гривна из этих более 2 млрд – регулярные донаты, которые люди и бизнес отправляли на счета фонда вне проектов. И это дало нам возможность, в частности, законтрактовать за рубежом оружие и пикапы, приобрести оптику, средства связи и коптеры, оборудование для разминирования и пунктов управления – все то, без чего невозможны наступательные действия и освобождение наших территорий", – говорит директор фонда Тарас Чмут.

Самая большая статья расходов из средств, которыми фонд вложился в контрнаступление, – это оружие, говорится в отчете.

Войску закупили и передали 1460 пулеметов калибра 7,62 мм и 1000 ручных гранатометов ATGL-L3 в целом за 417,5 млн грн. Обе партии коллективного пехотного вооружения фонд напрямую законтрактовал за рубежом, доставил и после таможенных процедур передал командованию сил логистики ВСУ. Совместно с Генштабом распределили 2460 единиц оружия по 40 подразделениям.

На втором месте – дроны. На 2542 единицы коптеров различных моделей потратили всего 335,4 млн грн.

Также для армии приобрели 11 834 радиостанции за 330,8 млн грн. Эта цифра почти в полтора раза больше общей суммы средств, которую фонд аккумулировал для ВСУ в 2014–2022 годах.

Также на армию передали 2306 единиц тепловизионной оптики за 161 млн грн. Специально для летнего наступления ВСУ фонд приобрел за рубежом 93 новых пикапа за почти 119 млн грн.

Кроме описанного выше, для сил обороны закупили и передали тысячи единиц вспомогательного оборудования – километры кабеля, зарядные устройства, планшеты, мониторы, сетевое и саперное оборудование.