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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Виктора Пинчука передал две современные "скорые" и 410 медицинских сумок для неотложной помощи раненым

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Новые "скорые" укомплектованы европейским и американским медицинским оборудованием
Новые "скорые" укомплектованы европейским и американским медицинским оборудованием
Фото: Victor Pinchuk Foundation / Facebook

29 сентября Фонд Виктора Пинчука передал Днепропетровскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф две современные машины скорой помощи и 410 полностью укомплектованных сумок неотложной помощи. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Фонда.

"Передача "скорых" и медицинских сумок была реализована в рамках общей благотворительной инициативы Ukraine Relief Fund, основанной Виктором и Еленой Пинчуками, Эриком и Венди Шмидтом и Schmidt Futures, Робертом Ф. Смитом и Vista Equity Partners, Minderoo Foundation Эндрю и Никогда Форрест Atlantic Foundation. "Скорые" оборудованы по международным стандартам на базе авто Volkswagen Crafter, имеют разведение кислорода для пациентов, звуко- и виброизоляцию. Автомобили оснащены электрокардиографом, дефибриллятором-монитором для контроля состояния пациента после реанимации", – сказано в сообщении.

Каждая их сумок неотложной помощи рассчитана на 30 пациентов со сложными кровотечениями, проникающими ранениями грудной клетки, ожогами, травмами конечностей и позвоночника.

"Мы транспортируем тяжелых пациентов не только на территории Днепропетровской области. Война в обычную работу добавляет эвакуационные мероприятия с ранеными защитниками Украины. Немецкий Volkswagen Crafter – безусловно, надежный автомобиль. Новые "скорые" укомплектованы европейским и американским медицинским оборудованием от лучших мировых производителей. Сумками неотложной помощи мы обеспечим все бригады области, а также сформируем резерв с большим количеством перевязочных материалов, инфузионных растворов и других расходных материалов на случай чрезвычайных ситуаций", – рассказал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

В Фонде Виктора Пинчука добавили, что организация оказывает масштабную поддержку медикам, Вооруженным силам и вынужденно перемещенным лицам. Всего с начала полномасштабного вторжения Фонды Виктора и Елены Пинчуков направили более $45,3 млн на помощь армии, гражданскому населению и гуманитарные проекты.

Теги: транспорт, медицина, Виктор Пинчук, Днепропетровская область, раненые, благотворительность, скорая помощь, автомобиль
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