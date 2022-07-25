В Киеве появилась специализированная "скорая" для перевозки раненых из регионов

Реанимобиль создан на базе автомобиля Mercedes Sprinter, его передал врачам Центра инновационных медицинских технологий Благотворительный фонд "Трушна перемога".

На покупку машины в Нидерландах волонтеры собрали €32 тыс.

"Это современный реанимобиль, позволяющий перевозить самых тяжелых больных. Он оснащен кислородным аппаратом, дефибриллятором, носилками и всем необходимым реанимационным оборудованием. Современнее этого автомобиля может быть только специализированное авто для перевозки трансплантационных органов", – объяснил директор ЦИМТ, доктор медицинских наук Иван Тодуров.

Соучредитель "Трушної перемоги" Андрей Потийко рассказал, что идея приобрести такую машину появилось после того, как к ним обратился раненый военный, которому необходимо было приехать из Киева во Львов.

"Он обратился в несколько медицинских учреждений с просьбой перевезти его, и ему везде назвали коммерческий прайс. Эта история нас сильно зацепила, и мы решили приобрести и передать ответственным надежным специалистам реанимобиль для реализации таких запросов", – отметил Потийко.

Центр инновационных медицинских технологий НАНУ намерен использовать предоставленный реанимобиль для перевозки тяжелых больных между областями, обслуживания пациентов в Киеве и Киевской области, а при необходимости – предоставлять машину, чтобы забирать раненых с линии соприкосновения на фронте и отвозить их затем до медицинского пункта.

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