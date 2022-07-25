ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве появилась специализированная "скорая" для перевозки раненых из регионов

Реанимобиль создан на базе Mercedes Sprinter
Реанимобиль создан на базе Mercedes Sprinter
Фото предоставлено волонтерами

Центр инновационных медицинских технологий (ЦИМТ) Национальной академии наук Украины получил машину скорой помощи для транспортировки раненых украинских военнослужащих из разных регионов Украины, сообщили изданию "ГОРДОН" в медучреждении 25 июля.

Реанимобиль создан на базе автомобиля Mercedes Sprinter, его передал врачам Центра инновационных медицинских технологий Благотворительный фонд "Трушна перемога".

На покупку машины в Нидерландах волонтеры собрали €32 тыс.

"Это современный реанимобиль, позволяющий перевозить самых тяжелых больных. Он оснащен кислородным аппаратом, дефибриллятором, носилками и всем необходимым реанимационным оборудованием. Современнее этого автомобиля может быть только специализированное авто для перевозки трансплантационных органов", – объяснил директор ЦИМТ, доктор медицинских наук Иван Тодуров.

Соучредитель "Трушної перемоги" Андрей Потийко рассказал, что идея приобрести такую машину появилось после того, как к ним обратился раненый военный, которому необходимо было приехать из Киева во Львов.

"Он обратился в несколько медицинских учреждений с просьбой перевезти его, и ему везде назвали коммерческий прайс. Эта история нас сильно зацепила, и мы решили приобрести и передать ответственным надежным специалистам реанимобиль для реализации таких запросов", – отметил Потийко.

Центр инновационных медицинских технологий НАНУ намерен использовать предоставленный реанимобиль для перевозки тяжелых больных между областями, обслуживания пациентов в Киеве и Киевской области, а при необходимости – предоставлять машину, чтобы забирать раненых с линии соприкосновения на фронте и отвозить их затем до медицинского пункта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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