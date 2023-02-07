ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР заявило об идентификации 46 российских артиллеристов, обстреливавших Харьков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ГБР нашло документы во время стабилизационных мероприятий
ГБР нашло документы во время стабилизационных мероприятий
Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Госбюро расследований Украины идентифицировали 46 российских артиллеристов, которые обстреливали Харьков из дальнобойной артиллерии. Об этом сообщил пресс-центр ГБР 7 февраля.

Во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковской области в одном из домов, где был штаб российских военных, сотрудники ГБР нашли документацию 138-й мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. Согласно найденным документам, именно это подразделение в начале вторжения было переброшено с полигона Курской области для продвижения на Харьков.

"Военнослужащие этой бригады, половина из которых срочники, в июне – августе 2022 года обстреливали Харьков, в том числе жилой массив Северной Салтовки в Киевском районе. Для обстрелов использовались системы залпового огня "Град", 152-миллиметровые самоходные установки "Акация" и другая дальнобойная артиллерия. Благодаря найденным документам удалось полностью идентифицировать 46 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады ВС РФ, номера оружия, которое за ними было закреплено, рапорты и много другой полезной для следствия информации", – говорится в сообщении.

ГБР передало документы Службе безопасности Украины.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

В конце августа – начале сентября 2022 года украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили практически всю территорию региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото
В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото
Галина ГРИШИНА
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
Галина ГРИШИНА
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Галина ГРИШИНА
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ
Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Узелкова снялась полулежа на полу
Экс-жена Узелкова снялась полулежа на полу
Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото
Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото
Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах
Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах
Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео
Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео
"Без басковых, киркоровых. Только развитые страны". Бебешко рассказал о совместном проекте с Вайкуле
"Без басковых, киркоровых. Только развитые страны". Бебешко рассказал о совместном проекте с Вайкуле
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в расстегнутых брюках и засветила нижнюю часть бюста
Бех-Романчук снялась в расстегнутых брюках и засветила нижнюю часть бюста
Мишина, уехавшая за границу, вышла на красную дорожку. Ее украинские коллеги отреагировали
Мишина, уехавшая за границу, вышла на красную дорожку. Ее украинские коллеги отреагировали
"Я просто не могу больше держать эту красоту!" Огневич снялась в прозрачных брюках
"Я просто не могу больше держать эту красоту!" Огневич снялась в прозрачных брюках
Украинские артисты не поедут на немецкий конкурс из-за Нетребко. В Германии заявили, что они против "путинской войны", но не русского народа"
Украинские артисты не поедут на немецкий конкурс из-за Нетребко. В Германии заявили, что они против "путинской войны", но не русского народа"
Галина ГРИШИНА
Невестка Оксаны Билозир – нардеп Лариса Билозир в третий раз стала матерью. Фото
Невестка Оксаны Билозир – нардеп Лариса Билозир – в третий раз стала матерью. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (29473)
2
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (26163)
3
"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья (17816)
4
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании (16708)
5
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (16209)
6
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (12746)
7
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после (12077)
8
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео (10935)
 
 
 
 