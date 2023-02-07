ГБР заявило об идентификации 46 российских артиллеристов, обстреливавших Харьков

Во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковской области в одном из домов, где был штаб российских военных, сотрудники ГБР нашли документацию 138-й мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. Согласно найденным документам, именно это подразделение в начале вторжения было переброшено с полигона Курской области для продвижения на Харьков.
"Военнослужащие этой бригады, половина из которых срочники, в июне – августе 2022 года обстреливали Харьков, в том числе жилой массив Северной Салтовки в Киевском районе. Для обстрелов использовались системы залпового огня "Град", 152-миллиметровые самоходные установки "Акация" и другая дальнобойная артиллерия. Благодаря найденным документам удалось полностью идентифицировать 46 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады ВС РФ, номера оружия, которое за ними было закреплено, рапорты и много другой полезной для следствия информации", – говорится в сообщении.
ГБР передало документы Службе безопасности Украины.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.
В конце августа – начале сентября 2022 года украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили практически всю территорию региона.