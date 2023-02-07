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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский снаряд попал в больницу в Волчанске, возник пожар – Синегубов

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На крыше больницы возник пожар
На крыше больницы возник пожар
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

6 февраля российские оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram 7 февраля.

Войска РФ применяли артиллерию, минометы и танки. Под обстрелы, в частности, попали Волчанск, Стрелечья, Глубокое, Двуречная, Купянск, Котляровка и другие населенные пункты.

"В Волчанске вражеский снаряд попал в городскую больницу. Горела крыша на площади 150 м². Из бомбоубежища больницы эвакуированы восемь человек. Кроме того, в результате обстрела города сгорел автомобиль гражданских, поврежден частный дом и трансформаторный столб", – говорится в сообщении.

В Купянском районе из-за обстрелов повреждены два жилых пятиэтажных дома, частный дом и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов
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