Российский снаряд попал в больницу в Волчанске, возник пожар – Синегубов

Войска РФ применяли артиллерию, минометы и танки. Под обстрелы, в частности, попали Волчанск, Стрелечья, Глубокое, Двуречная, Купянск, Котляровка и другие населенные пункты.

"В Волчанске вражеский снаряд попал в городскую больницу. Горела крыша на площади 150 м². Из бомбоубежища больницы эвакуированы восемь человек. Кроме того, в результате обстрела города сгорел автомобиль гражданских, поврежден частный дом и трансформаторный столб", – говорится в сообщении.

В Купянском районе из-за обстрелов повреждены два жилых пятиэтажных дома, частный дом и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.