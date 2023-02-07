Российский снаряд попал в больницу в Волчанске, возник пожар – Синегубов

Войска РФ применяли артиллерию, минометы и танки. Под обстрелы, в частности, попали Волчанск, Стрелечья, Глубокое, Двуречная, Купянск, Котляровка и другие населенные пункты.
"В Волчанске вражеский снаряд попал в городскую больницу. Горела крыша на площади 150 м². Из бомбоубежища больницы эвакуированы восемь человек. Кроме того, в результате обстрела города сгорел автомобиль гражданских, поврежден частный дом и трансформаторный столб", – говорится в сообщении.
В Купянском районе из-за обстрелов повреждены два жилых пятиэтажных дома, частный дом и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.