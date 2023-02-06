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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ показал фото, как украинские военные в Великобритании учатся вести городские бои

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Украинских военных обучают инструкторы из Канады
Украинских военных обучают инструкторы из Канады
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Генеральный штаб ВСУ 6 февраля опубликовал фотографии украинских военных во время обучения вести боевые действия в урбанизированной местности.

Учения проходят в Великобритании.

Военных обучают инструкторы 3-го батальона Канадской легкой пехоты принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии вооруженных сил Канады в рамках операции UNIFIER – UK.

"Военнослужащие вооруженных сил Канады находятся на территории Великобритании, чтобы использовать свой опыт и научить украинских новобранцев, обеспечить их оперативную готовность", – говорится в сообщении Генштаба.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/523911669921916


Контекст:

В 2023 году в рамках программы Operation Interflex в Великобритании обучение пройдут около 19 тыс. украинских военных. В 2022 году обучились около 9 тыс. бойцов ВСУ. Больше о программах обучения украинцев за границей – в инфографике.

Теги: Украина, Великобритания, Канада, военные, ВСУ, учения, военнослужащий, UNIFIER
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