Генштаб ВСУ показал фото, как украинские военные в Великобритании учатся вести городские бои

Учения проходят в Великобритании.

Военных обучают инструкторы 3-го батальона Канадской легкой пехоты принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии вооруженных сил Канады в рамках операции UNIFIER – UK.

"Военнослужащие вооруженных сил Канады находятся на территории Великобритании, чтобы использовать свой опыт и научить украинских новобранцев, обеспечить их оперативную готовность", – говорится в сообщении Генштаба.

Контекст:

В 2023 году в рамках программы Operation Interflex в Великобритании обучение пройдут около 19 тыс. украинских военных. В 2022 году обучились около 9 тыс. бойцов ВСУ. Больше о программах обучения украинцев за границей – в инфографике.