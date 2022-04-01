Глава МИД Франции: Россия не должна надеяться на победу

Ле Дриан: У нас есть очень четкая цель – ни от чего не отказываться и активизировать наши усилия до полного прекращения огня Фото: EPA

Министр призвал к усилению военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украины.

Он сказал, что "Россия не должна надеяться на победу", добавив, что "ставки стратегические".

"У нас есть очень четкая цель – ни от чего не отказываться и активизировать наши усилия до полного прекращения огня на всей территории Украины и реальных переговоров", – заявил глава французской дипломатии.

Ле Дриан также предостерег от доверия российским обещаниям о сокращении боевых действий, отметив, что можно судить только по действиям.

Война России против Украины. Главное (обновляется)