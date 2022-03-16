Глава Одесской ОГА уволил свою заместительницу. СМИ писали, что у нее была, "мягко говоря, непатриотическая позиция"

Причины увольнения Марченко не уточнил.

Фабрикант в 2012–2014 годах была народным депутатом от Партии регионов. В феврале 2021 года была назначена заместителем главы Одесской областной государственной администрации, сказано на сайте ОГА.

После начала российский агрессии в 2014 году, как написало местное издание "Думская", ее неоднократно критиковали "за, мягко говоря, непатриотическую позицию". В частности, после начала антитеррористической операции на Донбассе она призывала матерей военнослужащих блокировать военкоматы и не пускать сыновей на фронт, сообщило hromadske.od.ua. "Я cама – мама 18-летнего парня. Я хочу, чтобы только господь бог, а не столичные небожители решали, сколько ему радоваться жизни и мне вместе с ним", – заявила она тогда.

Это уже вторая кадровая перестановка в Одесской ОГА в марте.

2 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого и назначил вместо него полковника Марченко, который в 2018–2021 годах командовал 28-й отдельной механизированной бригадой Вооруженных сил Украины.

Одесский активист Сергей Стерненко в конце февраля заявил в Telegram, что Гриневецкий и мэр Одессы Геннадий Труханов проводят "подрывную деятельность, направленную против обороны региона".

"Они отказываются содействовать силам территориальной обороны в обеспечении. Добровольцы вынуждены самостоятельно закрывать все нужды. И это только часть саботажа, – написал Стерненко. – С Трухановым разобраться мы еще успеем. Более важной фигурой для обороны региона сейчас является глава ОГА".

Уже после этого заявления Труханов дал интервью Vice News, в котором сказал, что одесситы будут защищать свой город и никому не позволят его захватить.

"Мы не звали сюда вооруженные силы РФ и не ждали их. Мы расцениваем это как вероломное нападение на наш город и на нашу страну", – сказал он.