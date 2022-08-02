ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Глава патрульной полиции Жуков: Самое ужасное для командира – терять личный состав. Поэтому мы думали, как маневрировать, чтобы полицейских не поубивали

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Жуков подчеркнул, что сразу после вторжения российских оккупантов у его подчиненных появилось очень много работы
Жуков подчеркнул, что сразу после вторжения российских оккупантов у его подчиненных появилось очень много работы
Фото: Патрульна поліція України / Facebook

Наиболее сложное испытание для командира – потеря личного состава. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал украинский военный, "киборг", начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

По его словам, 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ, ему было страшно.

"Но 25-го уже не было. Просто понимание того, что будет. Как бы был этот мандраж. Возвращаться, заниматься. Самое страшное для руководителя, для командира – это терять личный состав на самом деле. И сразу мы начали планировать с ходу, как маневрировать теми же нашими патрульными полицейскими, чтобы... Просто чтобы их не поубивали. Потому что мы – не Вооруженные силы: у нас нет танков, артиллерии. Не было. И надо было как-то маневрировать. У нас ребята, девчонки и так далее. Потому что они заходили со всех сторон. Точно так же, как они зашли со стороны белорусов", – сказал Жуков.

Он отметил, что уже 24 февраля ставил начальникам управлений новые задачи.

"У нас 40 подразделений по Украине. И сам ходил по кабинету и думал, думал, думал, как действовать, как действовать. И я просто еще не понимал, как они будут действовать. Вроде бы зашли сюда – значит, у них уже дальность арты позволяет стрелять по городу Киеву. Точно так же, как они утюжат сейчас Харьков и утюжат сейчас Николаев. Артиллерией ствольной, "Градами", артиллерией реактивной, "Ураганами" и так далее. Я не говорю про точечное оружие: про эти ракеты, которые летают по всей Украине", – заявил глава патрульной полиции.

Он подчеркнул, что сразу после вторжения российских оккупантов у его подчиненных появилось очень много работы.

"Но после того, как этот мандраж прошел... У человека так бывает. Сутки – мандраж проходит. Ты полностью включаешься и уже знаешь и понимаешь, как действовать уже в такой ситуации, когда все гремит. Огромнейшая паника. Все на выезд, Киев стоит. Надо было регулировать эти все моменты, помогать людям выезжать, эвакуировать очень много семей, эвакуировать очень много разных детских домов, студентов и так далее. Было очень много работы. Поэтому 25-го страх пропал. Поэтому я так и начал наваливать в Facebook – чтобы мотивировать всех наших людей, всех наших граждан", – резюмировал Жуков.

Глава патрульной полиции "киборг" Маршал: В 2014-м, когда мы уничтожали врага и на трупах было золото, кто-то сказал: “Командир, "рыжуху" берем?" Я говорю: "Еще раз кто-то мне задаст такой вопрос – я застрелю и спишу на боевую потерю". Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Евгений Жуков родился 15 июля 1986 года в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Окончил Одесский институт сухопутных войск, факультет аэромобильных войск.

Служил в 79-й отдельной аэромобильной бригаде в Николаеве. Был командиром отдельной разведывательной десантной роты, заместителем командира батальона.

С 2014 года участвовал в войне на востоке Украины, защищал донецкий аэропорт. Известен под позывным Маршал.

В сентябре 2015 года Жуков получил назначение на должность заместителя начальника департамента патрульной службы Министерства внутренних дел Украины, а с ноября того же года возглавил департамент.

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, полиция, вторжение, война России против Украины, Евгений Жуков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети
"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети
Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически
Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео
"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Нереально вкусные и легкие в приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
"Нереально вкусные и легкие в приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
"Параметры тела из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (135765)
2
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (110452)
3
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (93773)
4
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (88039)
5
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (80877)
6
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (74642)
7
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек" (33655)
8
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (32816)
 
 
 
 