Глава патрульной полиции Жуков: Самое ужасное для командира – терять личный состав. Поэтому мы думали, как маневрировать, чтобы полицейских не поубивали

Жуков подчеркнул, что сразу после вторжения российских оккупантов у его подчиненных появилось очень много работы Фото: Патрульна поліція України / Facebook

По его словам, 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ, ему было страшно.

"Но 25-го уже не было. Просто понимание того, что будет. Как бы был этот мандраж. Возвращаться, заниматься. Самое страшное для руководителя, для командира – это терять личный состав на самом деле. И сразу мы начали планировать с ходу, как маневрировать теми же нашими патрульными полицейскими, чтобы... Просто чтобы их не поубивали. Потому что мы – не Вооруженные силы: у нас нет танков, артиллерии. Не было. И надо было как-то маневрировать. У нас ребята, девчонки и так далее. Потому что они заходили со всех сторон. Точно так же, как они зашли со стороны белорусов", – сказал Жуков.

Он отметил, что уже 24 февраля ставил начальникам управлений новые задачи.

"У нас 40 подразделений по Украине. И сам ходил по кабинету и думал, думал, думал, как действовать, как действовать. И я просто еще не понимал, как они будут действовать. Вроде бы зашли сюда – значит, у них уже дальность арты позволяет стрелять по городу Киеву. Точно так же, как они утюжат сейчас Харьков и утюжат сейчас Николаев. Артиллерией ствольной, "Градами", артиллерией реактивной, "Ураганами" и так далее. Я не говорю про точечное оружие: про эти ракеты, которые летают по всей Украине", – заявил глава патрульной полиции.

Он подчеркнул, что сразу после вторжения российских оккупантов у его подчиненных появилось очень много работы.

"Но после того, как этот мандраж прошел... У человека так бывает. Сутки – мандраж проходит. Ты полностью включаешься и уже знаешь и понимаешь, как действовать уже в такой ситуации, когда все гремит. Огромнейшая паника. Все на выезд, Киев стоит. Надо было регулировать эти все моменты, помогать людям выезжать, эвакуировать очень много семей, эвакуировать очень много разных детских домов, студентов и так далее. Было очень много работы. Поэтому 25-го страх пропал. Поэтому я так и начал наваливать в Facebook – чтобы мотивировать всех наших людей, всех наших граждан", – резюмировал Жуков.

Глава патрульной полиции "киборг" Маршал: В 2014-м, когда мы уничтожали врага и на трупах было золото, кто-то сказал: “Командир, "рыжуху" берем?" Я говорю: "Еще раз кто-то мне задаст такой вопрос – я застрелю и спишу на боевую потерю". Полный текст интервью

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