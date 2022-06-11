Глава Пентагона: Вторжение России в Украину – это то, что происходит, когда угнетатели попирают правила

Остин: Безрассудная война Путина напомнила всем нам об опасностях подрыва международного порядка, основанного на правилах и уважении Фото: EPA

"Вторжение России в Украину – это то, что происходит, когда угнетатели попирают правила, которые защищают всех нас. Вот что происходит, когда великие державы решают, что их имперские аппетиты важнее прав их мирных соседей. И это предварительная версия возможного мира хаоса и беспорядка, в котором никто из нас не хотел бы жить", – сказал он.

По его словам, "неоправданное нападение России на мирного соседа всколыхнуло мир".

"И безрассудная война [президента РФ Владимира] Путина напомнила всем нам об опасностях подрыва международного порядка, основанного на правилах и уважении", – добавил министр.