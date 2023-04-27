Глава полтавского райсуда подозревается в госизмене. По данным СБУ, она работала на оккупантов в Бердянске, а вернувшись, снова устроилась в суд

По данным досудебного следствия, весной 2022 года, после захвата страной-агрессором Бердянска, она активно сотрудничала со спецслужбами России и оккупантами, обеспечивая их информацией о патриотично настроенных коллегах.

У прокуроров есть данные о том, что судья агитировала за незаконную власть РФ, собирала и передавала данные о перемещении украинских военных по территории Донецкой области, а также содействовала в формировании штата так называемого подразделения "министерства чрезвычайных ситуаций" в Бердянске.

Позже женщина выехала на подконтрольную Украине территорию и, возглавив один из районных судов в Полтавской области, продолжила "вершить правосудие".

Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).