В суд передано дело "руководителя" Мариупольского СИЗО, который подозревается в госизмене

По данным следствия, он пропустил военных РФ на территорию изолятора, где находились 345 заключенных. Захватчики обустроили рядом боевую позицию.
"Обвиняемый срочно сообщил российским кураторам о бунте среди удерживаемых в СИЗО. По имеющейся у следствия информации, оккупанты силой "успокоили" мятежников. Заключенные, согласившиеся поддержать оккупационный режим, были освобождены из учреждения, судьба других неизвестна", – говорится в сообщении.
За активное сотрудничество с оккупантами фигурант был назначен "начальником" СИЗО в системе так называемой "государственной службы исполнения приказаний министерства юстиции "ДНР". Он обвиняется по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.