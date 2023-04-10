В суд передано дело "руководителя" Мариупольского СИЗО, который подозревается в госизмене

По данным следствия, он пропустил военных РФ на территорию изолятора, где находились 345 заключенных. Захватчики обустроили рядом боевую позицию.

"Обвиняемый срочно сообщил российским кураторам о бунте среди удерживаемых в СИЗО. По имеющейся у следствия информации, оккупанты силой "успокоили" мятежников. Заключенные, согласившиеся поддержать оккупационный режим, были освобождены из учреждения, судьба других неизвестна", – говорится в сообщении.

За активное сотрудничество с оккупантами фигурант был назначен "начальником" СИЗО в системе так называемой "государственной службы исполнения приказаний министерства юстиции "ДНР". Он обвиняется по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.