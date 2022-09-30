Главный раввин Украины благословил Залужного на победу

Залужный: В условиях соседства с РФ Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

По словам главнокомандующего, он получил от главного раввина Украины благословение на победу и искренние слова поддержки в адрес Украины и ВСУ в сопротивлении российской агрессии.

"Наши народы знают, что такое борьба за выживание. А эта война – не что иное, как борьба украинского народа за свое существование. В День памяти трагедии Бабьего Яра до боли трудно говорить о его повторении в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме и других городах. Эта война показала, кто на стороне добра, а кто является олицетворением зла. Ребе Моше Реувен Асман четко говорит, что сегодня именно Россия является фашистским государством. А его авторитетное мнение важно в современном мире. Считаю, что в условиях такого соседства Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством", – написал Залужный.

Во время разговора они обсудили вопросы назначения военного капеллана иудея и обеспечения духовных потребностей военнослужащих.

"Искренне благодарен за лечение наших раненых воинов в Израиле и оказанную гуманитарную помощь", – заявил он.