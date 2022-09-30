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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главный раввин Украины благословил Залужного на победу

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Залужный: В условиях соседства с РФ Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством
Залужный: В условиях соседства с РФ Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 29 сентября встретился с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом. Об этом Залужный сообщил в Facebook.

По словам главнокомандующего, он получил от главного раввина Украины благословение на победу и искренние слова поддержки в адрес Украины и ВСУ в сопротивлении российской агрессии.

"Наши народы знают, что такое борьба за выживание. А эта война – не что иное, как борьба украинского народа за свое существование. В День памяти трагедии Бабьего Яра до боли трудно говорить о его повторении в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме и других городах. Эта война показала, кто на стороне добра, а кто является олицетворением зла. Ребе Моше Реувен Асман четко говорит, что сегодня именно Россия является фашистским государством. А его авторитетное мнение важно в современном мире. Считаю, что в условиях такого соседства Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством", – написал Залужный.

Во время разговора они обсудили вопросы назначения военного капеллана иудея и обеспечения духовных потребностей военнослужащих.

"Искренне благодарен за лечение наших раненых воинов в Израиле и оказанную гуманитарную помощь", – заявил он.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0TaCMkhjcf9MW8pXdeEEnx4pu2fXkTmiPbn2EFwDxiJmXoitYgnF2vxtiBoHLMBUBl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Израиль, война России против Украины, Валерий Залужный, Моше Реувен Асман
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