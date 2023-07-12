Главный сержант 47-й ОМБр Маркус написал рапорт о понижении в должности из-за "некомпетентности" командования. Командир отреагировал

"Построить воинскую часть по тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не разрешили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности не имею. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным. Своих людей я оставить не могу, поэтому иду на самую низкую должность по собственному желанию, чтобы быть ближе к ним на поле боя", – написал Маркус.

Он опубликовал датированный 10 июля рапорт, в котором среди прочего заявил о "некомпетентности" командования и назвал "аморальным дегенератом" замкомандира части. Фамилия и имя замкомандира в рапорте частично заблюрены, но там можно рассмотреть, что речь идет об Иване Шаламаге (об этом также пишет "Новинарня").

"Новинарня" рассказала, что бывший военнослужащий 25-й бригады Десантно-штурмовых войск, ветеран АТО, а также блогер и писатель Маркус с апреля прошлого года создавал отдельный батальон/полк Вооруженных сил Украины, имея содействие высшего командования. Вместе с Маркусом это подразделение создавал Шаламага, который был заместителем комбата в 30-й ОМБР.

"Во время полномасштабного вторжения Шаламага участвовал в обороне Попасной, Новолуганского, Углегорской ТЭС. Так Шаламага стал самым молодым командиром батальона, а потом полка. Маркус в разрастающемся подразделении и в дальнейшем занимал должность главного сержанта. Он активно использовал собственный благотворительный фонд, чтобы собирать средства на нужды воинской части, вел блог, в котором рассказывал о формировании подразделения, вопросах сержантской службы", – говорится в материале.

В ноябре прошлого года на базе полка создали новую 47-ю механизированную бригаду. Шаламага стал заместителем командира, а возглавил ее Александр Сак, ранее служивший в 93-й ОБМР "Холодний яр". Сейчас бригада воюет на запорожском направлении. По данным "Новинарні", Маркус был недоволен стилем руководства командиров бригады в зоне боевых действий, но до 11 июля об этом публично не сообщалось.

Сак после заявления Маркуса о недовольстве командованием Сак призвал бригаду к единству.

"Наше желание победить – непреодолимо, устойчивость управления – нерушима. Бойцы бригады километр за километром освобождают родную землю на одном из самых тяжелых участков фронта. Каждый вносит свой вклад в победу. В эти непростые дни я, командир 47-й ОМБР, призываю всех отбросить конфликты, оскорбления, противоречия и приумножить усилия для совместной борьбы. Пусть проблемы сплачивают нас перед ожесточенными боями! Как пальцы сгибаются в один кулак для удара, мы должны объединиться. Давайте помнить свою ответственность перед историей", – заявил Сак, текст приводит пресс-служба бригады.