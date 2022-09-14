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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Группа компаний Favbet объявила о старте благотворительной программы "Прокачка авто для ВСУ"

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Свою работу тюнеры будут транслировать на YouTube-канале проекта
Свою работу тюнеры будут транслировать на YouTube-канале проекта
Фото: delo.ua

Группа компаний Favbet совместно с Favbet Foundation объявила о запуске благотворительного проекта, в ходе которого будут закуплены, отремонтированы и переданы ВСУ 10 автомобилей. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе компании. Для сбора денег Favbet запустил специальный сайт https://pimp-my-ride.favbet.foundation/.

В поддержку благотворительной программы "Помощь Вооруженным силам Украины" Favbet Foundation будет передавать часть своей прибыли на закупку авто и их последующий военный тюнинг: переоборудование, покраску и установку дополнительных обвесов. Следить за сбором средств и результатами работы можно будет на сайте.

"А чтобы автомобили как можно скорее перемещались из гаражных боксов в подразделения, которые в них нуждаются, на сайте есть возможность сделать донат на произвольную сумму. За переоборудование автомобилей для промо отвечают друзья Favbet из мастерской No Motors, хорошо разбирающиеся в превращении стоковых автомобилей в "боевых лошадок", – сказано в заявлении компании.

Свою работу тюнеры будут транслировать на YouTube-канале проекта.

"За полгода войны призывы о сборе средств стали обыденностью. Их перестают замечать, однако потребности наших защитников от этого никуда не исчезают. Поэтому мы решили сделать наше промо максимально громким и заметным, чтобы вновь вернуть интерес к благотворительности. У нас ты не просто перевел средства и забыл, а буквально видишь, как твой донат превращается в заряженный автомобиль для ВСУ", – рассказал директор ООО "БК Фавбет" Игорь Сирук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В целом группа компаний Favbet и благотворительный фонд Favbet Foundation предоставили ВСУ помощь на 35 млн грн, пишет сайт Champion

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Теги: автомобили, военные, помощь, благотворительность, ВСУ, благотворительный фонд , война России против Украины, автомобиль
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