"Террористы и радикалы". В Москве ФСБ ищет этнических украинцев, чтоб обвинить в терактах

Особое внимание уделяется бывшим гражданам Украины и украинцам по происхождению, говорится в сообщении. В Москве проводится поквартирный обход, люди, одетые в гражданское, представляются сотрудниками федеральной службы безопасности, информирует ГУР.

У жителей выясняют, живут ли где-то поблизости украинцы, сдают ли им поблизости жилье. По данным разведки, ФСБ ищет выходцев из Украины, чтоб потом назвать их виновными в совершении преступлений, в том числе терактов.

"Эта кампания должна сформировать негативный образ украинцев – террористов и радикалов. В дальнейшем именно их могут обвинить в терактах, организованных российскими спецслужбами на территории РФ", – говорится в сообщении.