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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Гвардию наступления" расформируют после войны – глава МВД

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Клименко рассказал, что будет с "Гвардией наступления" после войны
Клименко рассказал, что будет с "Гвардией наступления" после войны
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Подразделения "Гвардии наступления" не будут использоваться после войны в политических течениях. Об этом министр иностранных дел Украины Игорь Клименко рассказал в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 21 июля.

Клименко опроверг замечание журналиста о том, что МВД создает собственную армию. Он подчеркнул, что эти подразделения после войны не будут использоваться.

"МВД на сегодняшний день не участвует в каких-либо политических течениях и политических разборках", – подчеркнул он

По его словам, подразделения "Гвардии наступления" будут расформированы по окончанию войны.

"Эти военнослужащие, полицейские и пограничники будут выполнять свои функции в соответствии с функционалом той или иной воинской части или подразделения полиции", – сказал министр.

Контекст:

1 февраля в Украине стартовала национальная рекрутинговая кампания "Гвардия наступления". Министерство внутренних дел в рамках этого проекта набирает бойцов в восемь штурмовых бригад – "Буревой", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан", "Азов", "Лют" и "Стальная граница". Планируется, что они усилят подразделения сил обороны Украины и будут участвовать в освобождении оккупированных Россией территорий – включая Крым и Донбасс.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: МВД, российская агрессия, война России против Украины, Игорь Клименко, контрнаступление
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