"Гвардию наступления" расформируют после войны – глава МВД

Клименко рассказал, что будет с "Гвардией наступления" после войны Фото: Ігор Клименко / Facebook

Клименко опроверг замечание журналиста о том, что МВД создает собственную армию. Он подчеркнул, что эти подразделения после войны не будут использоваться.

"МВД на сегодняшний день не участвует в каких-либо политических течениях и политических разборках", – подчеркнул он

По его словам, подразделения "Гвардии наступления" будут расформированы по окончанию войны.

"Эти военнослужащие, полицейские и пограничники будут выполнять свои функции в соответствии с функционалом той или иной воинской части или подразделения полиции", – сказал министр.