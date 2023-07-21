"Гвардию наступления" расформируют после войны – глава МВД

Клименко опроверг замечание журналиста о том, что МВД создает собственную армию. Он подчеркнул, что эти подразделения после войны не будут использоваться.
"МВД на сегодняшний день не участвует в каких-либо политических течениях и политических разборках", – подчеркнул он
По его словам, подразделения "Гвардии наступления" будут расформированы по окончанию войны.
"Эти военнослужащие, полицейские и пограничники будут выполнять свои функции в соответствии с функционалом той или иной воинской части или подразделения полиции", – сказал министр.
1 февраля в Украине стартовала национальная рекрутинговая кампания "Гвардия наступления". Министерство внутренних дел в рамках этого проекта набирает бойцов в восемь штурмовых бригад – "Буревой", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан", "Азов", "Лют" и "Стальная граница". Планируется, что они усилят подразделения сил обороны Украины и будут участвовать в освобождении оккупированных Россией территорий – включая Крым и Донбасс.