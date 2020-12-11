Геращенко заявила, что представитель ОРЛО Мирошник, который выступил в эфире канала "Наш", "сдавал" боевикам проукраинских луганских журналистов

Украинские власти должны отреагировать на появление представителя боевиков "ЛНР" Родиона Мирошника в эфире украинского телеканала "Наш", заявила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

До войны Мирошник был журналистом в Луганской телерадиокомпании Скриншот: НАШ / YouTube

Представитель боевиков "ЛНР" в ОРДЛО Родион Мирошник, который недавно выходил в эфир украинского телеканала "Наш", в 2014 году передал боевикам списки проукраински настроенных луганских журналистов, чтобы они не могли выехать с оккупированной территории на территорию, подконтрольную правительству Украины. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Она сказала, что была знакома с Мирошником "в прошлой жизни", и отметила, что до войны тот был журналистом в Луганской телерадиокомпании.

"Он составил списки проукраинских журналистов и раздал их на блокпостах, чтобы они не могли выехать с семьями из оккупированного Луганска. Чтобы их хватали и отправляли в пыточную, которая была расположена в местной телекомпании. Теперь он представляет ОРДЛО в политической подгруппе [трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе]", – рассказала Геращенко.

Она заявила, что реакции власти по вопросу включения Мирошника в эфир телеканала "Наш" все еще нет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ответ сказал, что для того, чтобы такие каналы прекратили свое существование, нужно принимать соответствующий закон. Он добавил, что украинское законодательство в вопросе СМИ в период войны на сегодняшний день "очень либеральное".

Позже в комментарии журналисту Данилов сказал, что речь идет не о намерении установить цензуру, а о том, что телеканалы, где "ведется геббельсовская пропаганда", не могут продолжать свою работу.

"Таких каналов очень много в нашей стране, к сожалению", – подчеркнул секретарь СНБО.

4 декабря в эфире украинского телеканала "Наш" появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, который принимает участие в переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Мирошник обвинял Украину в несоблюдении договоренностей, обстрелах оккупированного Донбасса и нежелании идти на компромиссы на переговорах.

Присутствовавший там экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука покинул студию. Позже народный депутат от "Европейской солидарности" Геращенко призвала бойкотировать телеканал.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Наш".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".