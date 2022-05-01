Истории украинцев должны быть рассказаны, чтобы стать свидетельствами в судах над рашистами – Суханов

"Я недавно был в Иванкове. Познакомился с Героем Украины, участником АТО, прикованным к постели. Он просто смотрел в окно, как рашисты входят в его село и ничего не могут сделать. Они с матерью придумали план: если односельчане их сдадут, то дети убегут огородами. А он и мать останутся уповать на Божью волю... Но ни один человек их не сдал", – эмоционально рассказывает Алексей Суханов.

Он стал амбассадором музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова и бережно собирает истории украинцев, пострадавших от российского вторжения в Украину.

По мнению Алексея Суханова, есть как минимум две причины, по которым люди должны рассказывать про себя и про войну.

"Мир никогда не должен об этом забыть. Никто не должен привыкнуть к войне. Поэтому трагедия каждого украинца обязательно должна быть услышана. Все эти истории – важные свидетельства для будущих судов над рашистами. Я мечтаю о том дне, когда кремлевская бункерная крыса со всеми своими скабеевыми, соловьевыми, киркоровыми и басковыми и прочей шелупонью будет сидеть на скамье подсудимых", – объясняет Алексей.

А вторая причина – психологическая. Алексей Суханов уверяет: чтобы пережить боль, человек должен рассказывать про нее, писать на бумаге, но главное – не молчать, не держать ее в себе.

"Голоса Мирных" – это уникальный онлайн-музей, собирающий самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Свои истории музею доверили уже тысячи человек.

Свою историю можно рассказать на портале "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.