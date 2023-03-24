Кабмин Украины утвердил постановление о расширении строительства фортификационных сооружений

Правительство утвердило постановление о расширении строительства фортификационных сооружений, в бюджете на эту программу предусмотрено предусмотрено около 1 млрд грн. Шмыгаль отметил, что областные военные администрации вовлечены в процесс вместе с Министерством обороны и военными.

"Результатом будет усиление обороноспособности и безопасности нашей страны", – сказал он.

Также Кабмин утвердил изменения к межправительственному соглашению с Молдовой, согласно которым теперь Украина будет иметь железнодорожное сообщение через молдавскую территорию с портом Рени.

"Таким образом, максимально используем потенциал дунайских портов. Украинские порты на Дунае увеличили грузооборот в 3,5 раза, и это еще не предел. Продолжаем их расширение", – сказал Шмыгаль.

Кроме этого, Кабинет Министров передал строительство и ремонт пограничных пунктов пропуска в сферу ответственности Министерства инфраструктуры. В правительстве убеждены, что это будет способствовать их системной модернизации.

"Государственное агентство восстановления определяем ответственным за обновление автомобильных пунктов пропуска. Более половины нуждаются в достройке или реконструкции. Новая пограничная инфраструктура – это комфорт для людей и бизнеса и реализация наших евроинтеграционных амбиций", – заявил премьер-министр.