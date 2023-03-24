ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины утвердил постановление о расширении строительства фортификационных сооружений

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль: Максимально используем потенциал дунайских портов
Шмыгаль: Максимально используем потенциал дунайских портов
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин Украины 24 марта принял несколько решений в сфере логистики и развития оборонной инфраструктуры. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

Правительство утвердило постановление о расширении строительства фортификационных сооружений, в бюджете на эту программу предусмотрено предусмотрено около 1 млрд грн. Шмыгаль отметил, что областные военные администрации вовлечены в процесс вместе с Министерством обороны и военными.

"Результатом будет усиление обороноспособности и безопасности нашей страны", – сказал он.

Также Кабмин утвердил изменения к межправительственному соглашению с Молдовой, согласно которым теперь Украина будет иметь железнодорожное сообщение через молдавскую территорию с портом Рени.

"Таким образом, максимально используем потенциал дунайских портов. Украинские порты на Дунае увеличили грузооборот в 3,5 раза, и это еще не предел. Продолжаем их расширение", – сказал Шмыгаль.

Кроме этого, Кабинет Министров передал строительство и ремонт пограничных пунктов пропуска в сферу ответственности Министерства инфраструктуры. В правительстве убеждены, что это будет способствовать их системной модернизации.

"Государственное агентство восстановления определяем ответственным за обновление автомобильных пунктов пропуска. Более половины нуждаются в достройке или реконструкции. Новая пограничная инфраструктура – это комфорт для людей и бизнеса и реализация наших евроинтеграционных амбиций", – заявил премьер-министр.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Кабинет Министров, Молдова, правительство, Дунай, фортификационные сооружения, Рени, Денис Шмыгаль, Кабмин, логистика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
Галина ГРИШИНА
Мишина с серьгами в носу показала портретные снимки, на которых не видно одежды и белья
Мишина с серьгами в носу показала портретные снимки, на которых не видно одежды и белья
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
Галина ГРИШИНА
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото
Галина ГРИШИНА
  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах
  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах
Галина ГРИШИНА
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Галина ГРИШИНА
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
25-летняя жена 56-летнего Касселя снялась дома в нижнем белье
25-летняя жена 56-летнего Касселя снялась дома в нижнем белье
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
Как вырастить помидоры у себя дома. Лучшие сорта, правила посева и ухода
Как вырастить помидоры у себя дома. Лучшие сорта, правила посева и ухода
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (132980)
2
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (106618)
3
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (87391)
4
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (86538)
5
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (83918)
6
Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео (51050)
7
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором (50307)
8
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель (49021)
 
 
 
 