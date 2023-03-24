Украина 26 марта переходит на летнее время

"26 марта 2023 года в 3.00 по киевскому времени стрелка часов переводится на один час вперед", – говорится в сообщении.

В Кабмине напомнили, что переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3.00 стрелка часов переводится на один час вперед, в последнее воскресенье октября в 4.00 – на один час назад. Время, действующее в Украине зимой, естественно для территории нашего государства, и соответствует его географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток", – сообщии в правительстве.