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Украина 26 марта переходит на летнее время

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Украина переходит на летнее время в 3.00 в последнее воскресенье марта
Украина переходит на летнее время в 3.00 в последнее воскресенье марта
Фото: depositphotos.com

Украина 26 марта переходит на летнее время. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины 24 марта.

"26 марта 2023 года в 3.00 по киевскому времени стрелка часов переводится на один час вперед", – говорится в сообщении.

В Кабмине напомнили, что переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3.00 стрелка часов переводится на один час вперед, в последнее воскресенье октября в 4.00 – на один час назад. Время, действующее в Украине зимой, естественно для территории нашего государства, и соответствует его географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток", – сообщии в правительстве.

Контекст:

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменила перевод часов на зимнее время, однако в октябре парламент изменил свое решение. В последнее время в Украине пытаются отменить переход на летнее время – соответствующий законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" был зарегистрирован в октябре 2020 года, а в начале марта этого года его приняли в первом чтении.

19 марта 2021 года законопроект рассматривался во втором чтении, но Верховная Рада его не приняла и отправила на повторное второе чтение.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, зимнее время, летнее время, Кабмин
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