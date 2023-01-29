ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Касьянов: Небольшого "клуба любителей Путина", который говорил: "Не раздражайте Путина, не провоцируйте его" – на Западе уже нет

 
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Касьянов (в центре): Сторонников позиции "не раздражайте Путина, не провоцируйте его" уже нет
Касьянов (в центре): Сторонников позиции "не раздражайте Путина, не провоцируйте его" уже нет
Фото: ЕРА

На Западе не боятся президента РФ Владимира Путина, а решения о предоставлении Украине вооружений правительства принимают в том числе учитывая общественное мнение внутри страны. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил экс-премьер-министр РФ Михаил Касьянов.

"Я думаю, что это уже не боязнь перед Путиным. И тот небольшой так сказать "клуб любителей Путина"... Неправильно говорить "любители", но тех кто говорил "не раздражайте Путина, не провоцируйте его" – я думаю что все, уже этого клуба уже нет. Сторонников такой позиции уже нет", – сказал Касьянов.

Так он ответил на вопрос о том, "что мешает странам Запада предоставить Украине все оружие, которое она просит", в том числе истребители F-16 и ракеты большой дальности ATACMS.

"Чего боится Запад? Это такое такие деликатные вещи. Но там два главных главных вопроса. Если мы говорим о тех странах, где не принимается решение о поставке танков, в частности в Европе, конечно, прежде всего это общественное мнение внутри страны. Политические группы боятся потерять свою поддержку, потому что пацифистские настроения очень широко распространены, люди по-прежнему многих странах особенно в странах "старой Европы" пацифистски настроено население очень сильно. И они, по-прежнему исходя из этой позиции рассматривают, что обе стороны как-то виноваты", – продолжил Касьянов. 

Он заявил, что в Европе "существуют разговоры" о том, что якобы президента России Владимира Путина "провоцировали" Запад и Украина.

"Политики, зная о таких настроениях они ну не хотят их переламывать, хотят идти скажем так, в русле этих настроений. Конечно, в других странах правительства занимают более решительную, лидирующую позицию и объясняют, что в этой ситуации совершенно очевидная вещь: есть жертва, есть агрессор и никакого "обе стороны виноваты" не существует.  Но это не во многих странах, это в странах, например, Балтии. Польша, Чехия, Финляндия – это позиции прямые. И у Дании прямые ясные позиции. А в больших странах там народ живет в настроении такого пацифизма "что лучше не воевать, мы спровоцируем и так далее". Это поэтому боязнь политиков [перед Путиным], а боязнь политиков потерять поддержку собственного населения", – добавил Касьянов. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
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Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, вооружение, Михаил Касьянов, Европа, война России против Украины, население, ATACMS
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