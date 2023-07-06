"Каждый на фронте рисковал своей жизнью. Если вы не рисковали, завалите..." В соцсетях разгорелся скандал из-за демобилизации Луценко по инвалидности

Например, программный менеджер Freedom House Ukraine Ярополк Брыных в Facebook отметил, что Луценко стал едва ли не единственным, кого ВВК признала непригодным к военной службе во время военного положения.

"Луценко стал, пожалуй, первым военнослужащим в Украине, которому ВВК установила инвалидность и сняла с воинского учета за время вторжения. Вангую, что скоро услышим новости о Луценко, который, как после Исусика, "встал и пошел" на Эверест вслед за [главой "Киевгорстроя" Игорем] Кушниром", – отметил Брыных.

Пост Брыныха скрыт настройками приватности, но СМИ (например, УНИАН) его цитировали и публиковали скриншот.

Скриншот: Yaropolk Brynykh / Facebook



Также остро на новость об инвалидности Луценко отреагировал украинский военнослужащий Владимир Шередега с никнеймом в Twitter "Пан Шаміль".

"Этот дебил даже не знает, что ВВК (военная врачебная комиссия. – "ГОРДОН") не устанавливает инвалидность. Молчу уже о том, что инвалидность не является основанием для увольнения из армии в военное время. Блатные даже не могут поинтересоваться процедурой, чтобы правильно п...здеть", – написал он.

цей дибіл навіть не знає, що ВЛК не встановлює інвалідність.



мовчу вже про те, що інвалідність - не є підставою для звільнення з армії у військовій час.



блатні навіть не можуть поцікавитись процедурою, щоб правильно пиздіть. pic.twitter.com/FpsOP0ZmG9 — пан шаміль (@vsheredeha) July 5, 2023

Военный объяснил, что инвалидность не имеет никакого отношения к пригодности к военной службе. Пригодность устанавливает ВВК, инвалидность – медицинско-социальная экспертная комиссия.

ще раз.



інвалідність не має жодного стосунку до придатності до військової служби.



придатність встановлює ВЛК. інвалідність - МСЕК.



це дві абсолютно різні комісії.



ви можете мати інвалідність за рішенням МСЕК, але бути придатним до служби за висновком ВЛК. — пан шаміль (@vsheredeha) July 5, 2023

С критикой в адрес Луценко выступила также и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. В своем Facebook она пожаловалась на злоупотребления при мобилизации. В частности, она писала о добровольцах, которые не сообщают о хронических болезнях.

"Получают амуницию, денежное обеспечение, обучаются. Далее при отправке на фронт отказываются от боя (становятся "отказниками", сообщая о состоянии здоровья). Государство обязано отправить на военно-врачебную комиссию (ВВК). "Решают" с ВВК и увольняются из ВСУ потом как инвалид войны с выплатами при увольнении и последующим денежным содержанием", – отметила она.

О том, что пост написан в связи с демобилизацией Луценко, можно понять по предыдущей публикации со скриншотами новостей об экс-генпрокуроре.

В комментариях военный и музыкант Андрей Антоненко напомнил Безуглой, что у Луценко рак. Та в ответ спросила, зачем тогда он пошел в ВСУ при наличии такой болезни.

"То есть для чего тогда идти в ВСУ? Для нагрузки на подразделение, государство (выдали форму, денежное обеспечение и т.д.)? Чтобы сейчас увольняться по инвалидности, инвалид войны? С льготами? Для чего было проводить публичную деятельность, снимая себя в тыловой зоне как на "нуле"?" – писала она.

Скриншот: Мар'яна Безугла / Facebook

Под другим постом в спор с Безуглой вступил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Он отметил, что хоть и не одобряет деятельность Луценко на должности прокурора, но как военному его нужно поблагодарить, а не запускать "шакальный экспресс".

Скриншот: Мар'яна Безугла / Facebook

Поддержали Луценко и многие другие публичные деятели. Например, руководитель "Правого сектора" в 2013–2015 годах Дмитрий Ярош поблагодарил его за службу Украине.

Военный и юрист Маси Найем призвал иметь уважение к бойцам, которые пошли на фронт.

"Можно докопаться до мотивов, до происхождения, до политической идеологии. Но не в контексте принятия решения пойти на фронт. Каждый кто был на фронте – рисковал своей жизнью. Если вы не рисковали, завалите... Это будет действительно правильно. И если сложно проявить уважение, завалите... Так вы будете хотя бы казаться намного человечнее", – написал он в Facebook.

Военный и сооснователь партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов написал, что не слышал ничего плохого о службе Луценко.

"По моему мнению, если у кого-то есть вопросы по его гражданской жизни, это ок, он политик со стажем и экс-генпрокурор. Но я не знаю, откуда могли бы взяться претензии к его военной службе. Также и к его демобилизации – его проблемы со здоровьем известны очень давно... Лично для себя считаю нужным здесь его поддержать", – отметил он.

Журналист Петр Шуклинов подчеркнул, что "жалкий шакальный экспресс против Луценко вызывает лишь отвращение".

"Спасибо ему и всем воинам, которые служили или служат. К какой бы они ни принадлежали партии. Низкий поклон. И работаем дальше", – добавил он.

Поддержал Луценко и пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"24 февраля ты приехал на Лаврскую в 206-й батальон. Прошел через ад под Киевом, Херсоном и Бахмутом. Сегодня – вернулся к гражданской жизни. Знаю, ты все преодолеешь. Мы поддержим. Честь имею, друг! Спасибо за службу", – написал он.

"Желаю каждому, кто сейчас гавкнул в сторону Юрия Луценко, здоровья такого же, как и у него. Ну чтобы все честно стало", – написал бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза.

"Если кому-то не нравится, что у тебя на все есть свое мнение, то пусть они сначала пройдут твой путь. В конце концов, мы воюем за то, чтобы быть Украиной, а не превратиться в Россию-2", – отметил мэр Днепра Борис Филатов, обращаясь к Луценко.