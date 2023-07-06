"Каждый на фронте рисковал своей жизнью. Если вы не рисковали, завалите..." В соцсетях разгорелся скандал из-за демобилизации Луценко по инвалидности

Например, программный менеджер Freedom House Ukraine Ярополк Брыных в Facebook отметил, что Луценко стал едва ли не единственным, кого ВВК признала непригодным к военной службе во время военного положения.
"Луценко стал, пожалуй, первым военнослужащим в Украине, которому ВВК установила инвалидность и сняла с воинского учета за время вторжения. Вангую, что скоро услышим новости о Луценко, который, как после Исусика, "встал и пошел" на Эверест вслед за [главой "Киевгорстроя" Игорем] Кушниром", – отметил Брыных.
Пост Брыныха скрыт настройками приватности, но СМИ (например, УНИАН) его цитировали и публиковали скриншот.
Также остро на новость об инвалидности Луценко отреагировал украинский военнослужащий Владимир Шередега с никнеймом в Twitter "Пан Шаміль".
"Этот дебил даже не знает, что ВВК (военная врачебная комиссия. – "ГОРДОН") не устанавливает инвалидность. Молчу уже о том, что инвалидность не является основанием для увольнения из армии в военное время. Блатные даже не могут поинтересоваться процедурой, чтобы правильно п...здеть", – написал он.
цей дибіл навіть не знає, що ВЛК не встановлює інвалідність.— пан шаміль (@vsheredeha) July 5, 2023
мовчу вже про те, що інвалідність - не є підставою для звільнення з армії у військовій час.
блатні навіть не можуть поцікавитись процедурою, щоб правильно пиздіть. pic.twitter.com/FpsOP0ZmG9
Военный объяснил, что инвалидность не имеет никакого отношения к пригодности к военной службе. Пригодность устанавливает ВВК, инвалидность – медицинско-социальная экспертная комиссия.
ще раз.— пан шаміль (@vsheredeha) July 5, 2023
інвалідність не має жодного стосунку до придатності до військової служби.
придатність встановлює ВЛК. інвалідність - МСЕК.
це дві абсолютно різні комісії.
ви можете мати інвалідність за рішенням МСЕК, але бути придатним до служби за висновком ВЛК.
С критикой в адрес Луценко выступила также и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. В своем Facebook она пожаловалась на злоупотребления при мобилизации. В частности, она писала о добровольцах, которые не сообщают о хронических болезнях.
"Получают амуницию, денежное обеспечение, обучаются. Далее при отправке на фронт отказываются от боя (становятся "отказниками", сообщая о состоянии здоровья). Государство обязано отправить на военно-врачебную комиссию (ВВК). "Решают" с ВВК и увольняются из ВСУ потом как инвалид войны с выплатами при увольнении и последующим денежным содержанием", – отметила она.
О том, что пост написан в связи с демобилизацией Луценко, можно понять по предыдущей публикации со скриншотами новостей об экс-генпрокуроре.
В комментариях военный и музыкант Андрей Антоненко напомнил Безуглой, что у Луценко рак. Та в ответ спросила, зачем тогда он пошел в ВСУ при наличии такой болезни.
"То есть для чего тогда идти в ВСУ? Для нагрузки на подразделение, государство (выдали форму, денежное обеспечение и т.д.)? Чтобы сейчас увольняться по инвалидности, инвалид войны? С льготами? Для чего было проводить публичную деятельность, снимая себя в тыловой зоне как на "нуле"?" – писала она.
Под другим постом в спор с Безуглой вступил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Он отметил, что хоть и не одобряет деятельность Луценко на должности прокурора, но как военному его нужно поблагодарить, а не запускать "шакальный экспресс".
Поддержали Луценко и многие другие публичные деятели. Например, руководитель "Правого сектора" в 2013–2015 годах Дмитрий Ярош поблагодарил его за службу Украине.
Военный и юрист Маси Найем призвал иметь уважение к бойцам, которые пошли на фронт.
"Можно докопаться до мотивов, до происхождения, до политической идеологии. Но не в контексте принятия решения пойти на фронт. Каждый кто был на фронте – рисковал своей жизнью. Если вы не рисковали, завалите... Это будет действительно правильно. И если сложно проявить уважение, завалите... Так вы будете хотя бы казаться намного человечнее", – написал он в Facebook.
Военный и сооснователь партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов написал, что не слышал ничего плохого о службе Луценко.
"По моему мнению, если у кого-то есть вопросы по его гражданской жизни, это ок, он политик со стажем и экс-генпрокурор. Но я не знаю, откуда могли бы взяться претензии к его военной службе. Также и к его демобилизации – его проблемы со здоровьем известны очень давно... Лично для себя считаю нужным здесь его поддержать", – отметил он.
Журналист Петр Шуклинов подчеркнул, что "жалкий шакальный экспресс против Луценко вызывает лишь отвращение".
"Спасибо ему и всем воинам, которые служили или служат. К какой бы они ни принадлежали партии. Низкий поклон. И работаем дальше", – добавил он.
Поддержал Луценко и пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.
"24 февраля ты приехал на Лаврскую в 206-й батальон. Прошел через ад под Киевом, Херсоном и Бахмутом. Сегодня – вернулся к гражданской жизни. Знаю, ты все преодолеешь. Мы поддержим. Честь имею, друг! Спасибо за службу", – написал он.
"Желаю каждому, кто сейчас гавкнул в сторону Юрия Луценко, здоровья такого же, как и у него. Ну чтобы все честно стало", – написал бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза.
"Если кому-то не нравится, что у тебя на все есть свое мнение, то пусть они сначала пройдут твой путь. В конце концов, мы воюем за то, чтобы быть Украиной, а не превратиться в Россию-2", – отметил мэр Днепра Борис Филатов, обращаясь к Луценко.
Юрий Луценко родился в 1964 году в Ровно. Был генеральным прокурором Украины с мая 2016-го по август 2019 года. В 2020 году сообщал, что лечится от рака. В том же году перенес COVID-19.
После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году мобилизовался в Вооруженные силы Украины, выполнял задачи в рядах батальона территориальной обороны в Киеве, Николаеве, в направлении Херсона, а также в районе Бахмута Донецкой области, писала "Новинарня".
8 февраля 2023 года Луценко сообщил, что получил звание капитана.
22 февраля его пресс-секретарь Лариса Сарган сообщила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказом от 20 февраля назначил Луценко командиром "взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов военной части №… ВСУ".