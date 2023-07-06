ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Каждый на фронте рисковал своей жизнью. Если вы не рисковали, завалите..." В соцсетях разгорелся скандал из-за демобилизации Луценко по инвалидности

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Луценко сообщил, что после ухода со службы займется волонтерством
Луценко сообщил, что после ухода со службы займется волонтерством
Фото: Юрій Луценко / Facebook

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил 5 июля в Facebook, что вынужден уйти из армии из-за проблем со здоровьем. Он добавил, что дальше будет заниматься волонтерством. Такое решение экс-генпрокурора вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях: часть пользователей возмутились и стали обвинять Луценко во лжи, другие – встали на его защиту.

Например, программный менеджер Freedom House Ukraine Ярополк Брыных в Facebook отметил, что Луценко стал едва ли не единственным, кого ВВК признала непригодным к военной службе во время военного положения.

"Луценко стал, пожалуй, первым военнослужащим в Украине, которому ВВК установила инвалидность и сняла с воинского учета за время вторжения. Вангую, что скоро услышим новости о Луценко, который, как после Исусика, "встал и пошел" на Эверест вслед за [главой "Киевгорстроя" Игорем] Кушниром", – отметил Брыных.

Пост Брыныха скрыт настройками приватности, но СМИ (например, УНИАН) его цитировали и публиковали скриншот.

Скриншот: Yaropolk Brynykh / Facebook
Скриншот: Yaropolk Brynykh / Facebook

Также остро на новость об инвалидности Луценко отреагировал украинский военнослужащий Владимир Шередега с никнеймом в Twitter "Пан Шаміль".

"Этот дебил даже не знает, что ВВК (военная врачебная комиссия. – "ГОРДОН") не устанавливает инвалидность. Молчу уже о том, что инвалидность не является основанием для увольнения из армии в военное время. Блатные даже не могут поинтересоваться процедурой, чтобы правильно п...здеть", – написал он.

Военный объяснил, что инвалидность не имеет никакого отношения к пригодности к военной службе. Пригодность устанавливает ВВК, инвалидность – медицинско-социальная экспертная комиссия.

С критикой в адрес Луценко выступила также и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. В своем Facebook она пожаловалась на злоупотребления при мобилизации. В частности, она писала о добровольцах, которые не сообщают о хронических болезнях.

"Получают амуницию, денежное обеспечение, обучаются. Далее при отправке на фронт отказываются от боя (становятся "отказниками", сообщая о состоянии здоровья). Государство обязано отправить на военно-врачебную комиссию (ВВК). "Решают" с ВВК и увольняются из ВСУ потом как инвалид войны с выплатами при увольнении и последующим денежным содержанием", – отметила она.

https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/pfbid0ERrB8YRyweAy4FLAu7q6u9BvbxEAj4P3wi9GLkX4bMk9Ev5AJyTEmHCBWQZF8F8el

О том, что пост написан в связи с демобилизацией Луценко, можно понять по предыдущей публикации со скриншотами новостей об экс-генпрокуроре.

https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/pfbid0aDs9AzCrxmpWqSzheotvmj81CURuA2QdkF9SBeGsvFFzi9NTK9ENpWQLDnFDx1E1l

В комментариях военный и музыкант Андрей Антоненко напомнил Безуглой, что у Луценко рак. Та в ответ спросила, зачем тогда он пошел в ВСУ при наличии такой болезни.

"То есть для чего тогда идти в ВСУ? Для нагрузки на подразделение, государство (выдали форму, денежное обеспечение и т.д.)? Чтобы сейчас увольняться по инвалидности, инвалид войны? С льготами? Для чего было проводить публичную деятельность, снимая себя в тыловой зоне как на "нуле"?" – писала она.

Скриншот: Мар'яна Безугла / Facebook
Скриншот: Мар'яна Безугла / Facebook

Под другим постом в спор с Безуглой вступил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Он отметил, что хоть и не одобряет деятельность Луценко на должности прокурора, но как военному его нужно поблагодарить, а не запускать "шакальный экспресс".

Скриншот: Мар'яна Безугла / Facebook
Скриншот: Мар'яна Безугла / Facebook

Поддержали Луценко и многие другие публичные деятели. Например, руководитель "Правого сектора" в 2013–2015 годах Дмитрий Ярош поблагодарил его за службу Украине.

https://www.facebook.com/dyastrub/posts/pfbid0V9YWWoCF1SDvZeFLeWpEWoN22XVEX8zJnbqQgdJroEcmJRe2dEtBzrwXFWRov2AHl

Военный и юрист Маси Найем призвал иметь уважение к бойцам, которые пошли на фронт.

"Можно докопаться до мотивов, до происхождения, до политической идеологии. Но не в контексте принятия решения пойти на фронт. Каждый кто был на фронте – рисковал своей жизнью. Если вы не рисковали, завалите... Это будет действительно правильно. И если сложно проявить уважение, завалите... Так вы будете хотя бы казаться намного человечнее", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/pfbid0o6eJnq5m9ra9aBJXoHcMGivnJFaW6GN9m97a1wCen2Hdc9wenJsS9SNoaYdkUfbel

Военный и сооснователь партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов написал, что не слышал ничего плохого о службе Луценко.

"По моему мнению, если у кого-то есть вопросы по его гражданской жизни, это ок, он политик со стажем и экс-генпрокурор. Но я не знаю, откуда могли бы взяться претензии к его военной службе. Также и к его демобилизации – его проблемы со здоровьем известны очень давно... Лично для себя считаю нужным здесь его поддержать", – отметил он.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/pfbid0WfgXUb9AcvGvj5sy5DcgSKxFsGf3ukEpk2XjcKKMEgc46LE5uXc7ynCRhy5VDSQl

Журналист Петр Шуклинов подчеркнул, что "жалкий шакальный экспресс против Луценко вызывает лишь отвращение".

"Спасибо ему и всем воинам, которые служили или служат. К какой бы они ни принадлежали партии. Низкий поклон. И работаем дальше", – добавил он.

https://www.facebook.com/PetroShuklinov/posts/pfbid02MiGkMEr5SkD5X7HKrbVD7aAwxsJNAsMBHkgnwxU7XzNNpcL94SFQHKxfAcRUKz6yl

Поддержал Луценко и пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"24 февраля ты приехал на Лаврскую в 206-й батальон. Прошел через ад под Киевом, Херсоном и Бахмутом. Сегодня – вернулся к гражданской жизни. Знаю, ты все преодолеешь. Мы поддержим. Честь имею, друг! Спасибо за службу", – написал он.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid0MtKaULpc89wrXkRPe3rY4ShYioKicMGwqnuuxuHxXMKyHuorKK8hjSaSJCybmHnHl

"Желаю каждому, кто сейчас гавкнул в сторону Юрия Луценко, здоровья такого же, как и у него. Ну чтобы все честно стало", – написал бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0AF5HA1ezBFyXSVwbJXGyd4QG98WvwgvAD1vqCcVieNfWmhGf9fY6rLF4hPWRkwE4l

"Если кому-то не нравится, что у тебя на все есть свое мнение, то пусть они сначала пройдут твой путь. В конце концов, мы воюем за то, чтобы быть Украиной, а не превратиться в Россию-2", – отметил мэр Днепра Борис Филатов, обращаясь к Луценко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029EeRtMyQ4vwNaKm6pgb3KwPPSyBa8Gs4zvT84Y9kpwZ8PHzxjdpucLp3Ux2hTCEwl&id=100002157183088

Контекст:

Юрий Луценко родился в 1964 году в Ровно. Был генеральным прокурором Украины с мая 2016-го по август 2019 года. В 2020 году сообщал, что лечится от рака. В том же году перенес COVID-19

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году мобилизовался в Вооруженные силы Украины, выполнял задачи в рядах батальона территориальной обороны в Киеве, Николаеве, в направлении Херсона, а также в районе Бахмута Донецкой области, писала "Новинарня".

8 февраля 2023 года Луценко сообщил, что получил звание капитана.

22 февраля его пресс-секретарь Лариса Сарган сообщила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказом от 20 февраля назначил Луценко командиром "взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов военной части №… ВСУ". 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Юрий Луценко, Петр Порошенко, Украина, Борис Филатов, война, Дмитрий Ярош, военные, Вооруженные силы Украины, Борислав Береза, мобилизация, добровольцы, инвалидность, демобилизация, соцсети, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, болезнь, Маси Найем, Виктор Трегубов, увольнение, Марьяна Безуглая, войска, Антон Дробович, Андрей Антоненко, соцсеть
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