"Комиссия установила инвалидность". Луценко сообщил, что вынужден уйти из армии из-за проблем со здоровьем

Луценко: Честь было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время Фото: Юрій Луценко / Facebook

"Киев, Николаевская область, Бахмут. Честь было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима – военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета", – написал Луценко.

Он отметил, что теперь "будет приближать победу" в качестве волонтера.