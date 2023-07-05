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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Комиссия установила инвалидность". Луценко сообщил, что вынужден уйти из армии из-за проблем со здоровьем

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Луценко: Честь было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время
Луценко: Честь было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время
Фото: Юрій Луценко / Facebook

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мобилизовался в Вооруженные силы Украины, сообщил 5 июля в Facebook, что вынужден уйти из армии из-за проблем со здоровьем.

"Киев, Николаевская область, Бахмут. Честь было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима – военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета", – написал Луценко.

Он отметил, что теперь "будет приближать победу" в качестве волонтера.

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/pfbid02cbUA38GjH7xV5nBfjWto1L3wBeVGMmEcdrud7NurznGcZ6sWKNxJAkHQ76KhdQ57l

Контекст:

Юрий Луценко родился в 1964 году в Ровно. Был генеральным прокурором Украины с мая 2016-го по август 2019 года. В 2020 году сообщал, что лечится от рака. В том же году перенес COVID-19

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году мобилизовался в Вооруженные силы Украины, выполнял задачи в рядах батальона территориальной обороны в Киеве, Николаеве, в направлении Херсона, а также в районе Бахмута Донецкой области, писала "Новинарня".

8 февраля 2023 года Луценко сообщил, что получил звание капитана.

22 февраля его пресс-секретарь Лариса Сарган сообщила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказом от 20 февраля назначил Луценко командиром "взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов военной части №… ВСУ". 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Юрий Луценко, Украина, инвалидность, ВСУ, война России против Украины
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