"Комиссия установила инвалидность". Луценко сообщил, что вынужден уйти из армии из-за проблем со здоровьем

"Киев, Николаевская область, Бахмут. Честь было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима – военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета", – написал Луценко.
Он отметил, что теперь "будет приближать победу" в качестве волонтера.
Юрий Луценко родился в 1964 году в Ровно. Был генеральным прокурором Украины с мая 2016-го по август 2019 года. В 2020 году сообщал, что лечится от рака. В том же году перенес COVID-19.
После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году мобилизовался в Вооруженные силы Украины, выполнял задачи в рядах батальона территориальной обороны в Киеве, Николаеве, в направлении Херсона, а также в районе Бахмута Донецкой области, писала "Новинарня".
8 февраля 2023 года Луценко сообщил, что получил звание капитана.
22 февраля его пресс-секретарь Лариса Сарган сообщила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказом от 20 февраля назначил Луценко командиром "взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов военной части №… ВСУ".