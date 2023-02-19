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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киевский департамент образования и науки опроверг фейк о передаче школ и институтов военным из-за "угрозы эскалации"

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Все учебные заведения Киева работают в обычном режиме, их не передают никаким другим органам, подчеркнули в департаменте
Все учебные заведения Киева работают в обычном режиме, их не передают никаким другим органам, подчеркнули в департаменте
Фото: EPA (иллюстративное)

Россияне распространили фальшивый "приказ" якобы департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации о том, что учебные заведения Киева должны готовиться к передаче помещений военным для расквартирования и оборудования военно-полевых госпиталей. Департамент 18 февраля опубликовал в Facebook скриншот фейка и его опровержение.

В фейковом приказе говорится о передаче учебных заведений Киева под управление ВСУ, Нацгвардии и СБУ, а также о формировании списков учащихся мужского пола, достигших 17-летнего возраста, с их контактными данными и адресами в связи с тем, что на киевском направлении якобы есть "угроза эскалации" российской агрессии. 

"Официально заявляем: никаких приказов департамента о передаче учебных заведений столицы под управление каких-либо других органов или для работы по другому профилю не издавалось. Никаких дополнительных мер, связанных с военным положением, не вводилось", – подчеркнули в департаменте.

В ведомстве напомнили, что в преддверии годовщины широкомасштабной российской агрессии враг совершает провокации, цель которых – посеять панику среди гражданского населения Украины и Киева.

"Одна из таких провокаций – распространение фейкового якобы приказа департамента образования и науки города Киева", – отметили в настоящем департаменте. 

В сообщении также сказано, что все учебные заведения Киева работают в обычном режиме, все сотрудники находятся на рабочих местах и выполняют свои обычные обязанности.

https://www.facebook.com/kyivosvita/posts/pfbid02hfvyhq9uvh6EctBuKhuZF8GRpi4y8YjoGmBLFVFKqWA4qjLRq2tw4VaBuMKr1UW2l

Теги: Киев, образование, КГГА, пропаганда, российская пропаганда, война России против Украины, фейк, школы, вузы
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