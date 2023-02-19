Киевский департамент образования и науки опроверг фейк о передаче школ и институтов военным из-за "угрозы эскалации"

Все учебные заведения Киева работают в обычном режиме, их не передают никаким другим органам, подчеркнули в департаменте Фото: EPA (иллюстративное)

В фейковом приказе говорится о передаче учебных заведений Киева под управление ВСУ, Нацгвардии и СБУ, а также о формировании списков учащихся мужского пола, достигших 17-летнего возраста, с их контактными данными и адресами в связи с тем, что на киевском направлении якобы есть "угроза эскалации" российской агрессии.

"Официально заявляем: никаких приказов департамента о передаче учебных заведений столицы под управление каких-либо других органов или для работы по другому профилю не издавалось. Никаких дополнительных мер, связанных с военным положением, не вводилось", – подчеркнули в департаменте.

В ведомстве напомнили, что в преддверии годовщины широкомасштабной российской агрессии враг совершает провокации, цель которых – посеять панику среди гражданского населения Украины и Киева.

"Одна из таких провокаций – распространение фейкового якобы приказа департамента образования и науки города Киева", – отметили в настоящем департаменте.

В сообщении также сказано, что все учебные заведения Киева работают в обычном режиме, все сотрудники находятся на рабочих местах и выполняют свои обычные обязанности.