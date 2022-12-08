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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киевскому бизнесмену объявили о подозрении в продаже гуманитарной помощи на $20 тыс.

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Предпринимателя заподозрили в незаконной продаже гуманитарной помощи ВСУ
Предпринимателя заподозрили в незаконной продаже гуманитарной помощи ВСУ
Фото: pixabay.com

В столице частный предприниматель подозревается в незаконной продаже гуманитарной помощи с целью получения прибыли во время военного положения. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура 8 декабря в Telegram.

Согласно данным досудебного расследования, частный предприниматель организовал схему незаконной реализации в Киеве товаров военного назначения, ввезенных на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи Вооруженным силам Украины.

Следствие задокументировало продажу 290 аптечек и двух тепловизионных прицелов на общую сумму $20 тыс. В ходе контроля за совершением преступления частный предприниматель задержан, говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в ходе ряда проведенных обысков правоохранители изъяли товары военного назначения, мобильные телефоны, носители информации, черновые записи, печати и деньги в сумме 860 тыс. грн., $330 тыс. и €34 тыс., происхождение которых устанавливается.

Задержанному сообщили о подозрении, правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.

Теги: прокуратура, военное положение, гуманитарная помощь, война России против Украины, подозрение, предприниматель, продажа
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