Киевскому бизнесмену объявили о подозрении в продаже гуманитарной помощи на $20 тыс.

Согласно данным досудебного расследования, частный предприниматель организовал схему незаконной реализации в Киеве товаров военного назначения, ввезенных на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи Вооруженным силам Украины.

Следствие задокументировало продажу 290 аптечек и двух тепловизионных прицелов на общую сумму $20 тыс. В ходе контроля за совершением преступления частный предприниматель задержан, говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в ходе ряда проведенных обысков правоохранители изъяли товары военного назначения, мобильные телефоны, носители информации, черновые записи, печати и деньги в сумме 860 тыс. грн., $330 тыс. и €34 тыс., происхождение которых устанавливается.

Задержанному сообщили о подозрении, правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.