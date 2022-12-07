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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителя Харьковской области будут судить по обвинению в пособничестве российским оккупантам

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Обвинительный акт в отношении мужчины передали в суд
Обвинительный акт в отношении мужчины передали в суд
Фото: khar.gp.gov.ua

В Харьковской области будут судить мужчину, которого обвиняют в сотрудничестве с армией РФ. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 7 декабря.

По данным следствия, 61-летний житель села Новый Бурлук Чугуевского района с 2014 года поддерживал РФ и выражал свою позицию против Украины и ее власти.

"После оккупации населенного пункта мужчина помогал армии страны-агрессора. С марта этого года пособник вместе с российскими военнослужащими неоднократно проводил обыски в домах односельчан с целью выявления и изъятия оружия, материальных ценностей для передачи их российской армии", – говорится в сообщении.

Также его обвиняют в том, что он совместно с оккупантами обворовывал брошенные дома в селе.

Сейчас мужчина находится под стражей. В суд передан обвинительный акт по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: прокуратура, оккупация, Харьковская область, война России против Украины, суд
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