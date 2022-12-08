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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области задержаны супруги, которые подозреваются в шпионаже на Россию

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Супружеская пара подозревается в передаче данных агрессору
Супружеская пара подозревается в передаче данных агрессору
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

В Одесской области двум гражданам РФ правоохранители сообщили о подозрении в шпионаже. По данным следствия, они собирали данные для уничтожения ракетного вооружения ВСУ, сообщает Офис генерального прокурора Украины 8 декабря в Telegram.

В сообщении отмечается, что подозреваемые собирали разведданные о местах дислокации зенитно-ракетных подразделений, ракетного вооружения, расположении ангаров для хранения военной техники. Они пытались установить координаты полевых артиллерийских составов для нанесения ракетных ударов, говорится в сообщении.

Супруги переехали в Одессу в 2018 году по указанию спецслужб РФ, отмечает Офис генпрокурора. Легализовав свое пребывание, они перешли в так называемый режим ожидания. Подозреваемые изучали общественно-политическую обстановку в южном регионе, налаживали товарищеские отношения с жителями Одессы, чтобы использовать их для сбора информации.

По данным следствия, для коммуникации и передачи закрытых сведений бывший кадровый военный РФ и его жена использовали заранее отработанный анонимный Telegram-канал.

Супругов задержали непосредственно во время выполнения задания российских кураторов, правоохранители предотвратили утечку данных, составляющих государственную тайну, говорится в сообщении.

В настоящее время по ходатайству прокурора подозреваемые находятся под стражей без альтернативы внесения залога.

Теги: Россия, шпионаж, российская агрессия, война России против Украины, задержание, подозрение, Офис генпрокурора
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