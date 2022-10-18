Ким о настроениях россиян под Николаевом: Бухают, скоро будут стрелять друг в друга за водку

По его мнению, около половины беспилотников и ракет Россия специально направляет на дома, социальную сферу и места отдыха.

"До 50% направляется по жилым целям. Это мое личное мнение, но оно продиктовано восьмимесячным опытом войны. Есть цели, о которых можно спорить – рядом инфраструктурный объект или что-то подобное. Но есть такие места, где в общем на площади три на три километра только частные дома и там невозможно разместить военный объект, и они туда бьют", – сказал Ким.

По его словам, утренняя атака по центру Николаева, в результате которой в старом центре была полностью разрушена старая двухэтажка и погиб мужчина, – типичный пример этого.

"Это касается и сегодняшнего удара по скверу в самом центре, где кофейни, цветы и гуляют люди", – добавил глава ОВА.

Ким считает, что цель атак россиян по гражданским – посеять панику, но николаевцы не дают им такой возможности.

"Люди становятся более злыми. Я сегодня ехал утром и видел, как полгорода подметает стекло, заклеивает окна и отходит после ночи. Мы не любим россиян еще больше, но все равно восстанавливаем все, что они разрушают", – рассказал он.

По информации ОВА, настроение у противника, который находится недалеко от Николаева, далеко от оптимизма, и россияне поднимают его с помощью алкоголя.

"Они бухают. Эта история становится у них все более массовой – переживают, что все плохо. Я так понимаю, у них и спиртное скоро закончится, неясно тогда, что они будут делать. Начнут стрелять в друг друга за водку, потому что, по нашим данным, ситуация у них там, мягко говоря, не очень, что нас очень радует", – поделился глава ОВА.