Климкин: В безопасности мы будем, только когда победим коллективного жириновского

Климкин добавил, что коллективный жириновский жив.

"Его, как монстра, кормит путинская пропаганда. Наша армия победит русскую, но в безопасности мы будем, только когда победим коллективного жириновского. В России поют бредятину о "денацификации" Украины, а вот дефашизация России крайне нужна. Без этого ни Украина, ни мир не будут в безопасности", – считает эксперт.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 февраля стало известно, что Жириновский, который восемь раз привился российскими вакцинами от коронавируса, заболел COVID-19. СМИ РФ писали, что у него серьезно поражены легкие и "никто гарантий не дает". Официально в минздраве страны тогда заявили: Жириновский находится в больнице со 2 февраля, но состояние у него стабильное.

25 марта о смерти 75-летнего Жириновского в московской клинике сообщал в Telegram сенатор Александр Пронюшкин. Но позже он удалил свой пост, а спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг эту информацию.

6 апреля Володин сообщил, что Жириновский умер "после тяжелой и продолжительной болезни".