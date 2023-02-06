"Когда кризис, то я немного наглый, это моя черта". Уволившийся из Минобороны Лиев рассказал, как попал к Резникову

По его словам, после назначения министра обороны Украины Алексея Резникова они случайно встретились, и Лиев предложил идею, как сделать более эффективной систему получения жилья военнослужащими.
"Ведь эта тема достаточно болезненна для 45 тыс. военных, среди которых есть много моих друзей, от которых я это слышал. Идея министру понравилась. Через несколько дней набрал меня и пригласил поговорить. Я написал концепцию. Встретился с министром, представил идею. Мне предложили доработать эту концепцию и присоединиться к команде министерства", – сказал бывший чиновник.
Он отметил, что перед назначением прошел двухмесячную проверку в Службе безопасности Украины. В день начала полномасштабного вторжения он пришел в отделение теробороны напротив офиса департамента и увидел там "панику и беспорядок".
"Была большая проблема с вооружением. По одному-два автомата на пять-шесть человек. Выяснилось, оружие есть на складах, но машины ВСУ не успевают его вывозить. Когда кризис, то я немного наглый, это моя черта. Я знал руководство министерства обороны и стал всем звонить. Наконец получил поручение от министра оказать помощь командованию ТРО в обеспечении вооружением. Я звонил командиру части, говорил: я такой-то, такой-то, по поручению министра обороны, необходимо отгрузить в такую-то, такую-то ТРО. Он говорит: хорошо, но у нас нечем везти. Я обзвонил многих своих знакомых, обратился к владельцу компании "АТБ", обратился к владелице компании Novus, к компании "Новая почта". Собрал большую автоколонну из частных машин, и через несколько дней Киев был снабжен оружием", – рассказал Лиев.
Он отметил, что по такой же схеме организовал поставки вооружений в Николаев и Херсонскую область.
"Летом я был в Николаеве, [глава областной военной администрации Виталий] Ким записал видео, где он говорит, что Николаев не захватили именно благодаря этому парню. Мы вывезли 14 тыс.тонн оружия и боеприпасов в самые сложные места боевых действий", – сказал Лиев.
Именно после этого его вызвал Резников и поручил присоединиться к организации ввоза в Украину оружия, добавил он.
31 января глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил о "российской принадлежности" Лиева, что он перед аннексией полуострова Крым Россией блокировал доступ ВСУ к маякам и подержиыал "референдум" Шабунин выразил мнение, что "вывод должен быть исключительно кадровым" и "касаться этот вывод должен непосредственно министра".
Лиев назвал чепухой обвинения в "пророссийскости" и подчеркнул, что в период с 2014-го по 2022 год четыре раза успешно проходил спецпроверки по допуску к гостайне. Он рассказал, что с первых дней вторжения РФ защищал Киев.
1 февраля Лиев заявил "Цензор.НЕТ", что подал Резникову заявление об уходе с должности. "Я вчера написал ему сообщение, в котором попросил принять мою отставку, и сегодня написал заявление", – сказал он. Издание тогда отметило, что Резников находится в командировке и пока не рассматривал это заявление.