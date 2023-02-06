"Когда кризис, то я немного наглый, это моя черта". Уволившийся из Минобороны Лиев рассказал, как попал к Резникову

По его словам, после назначения министра обороны Украины Алексея Резникова они случайно встретились, и Лиев предложил идею, как сделать более эффективной систему получения жилья военнослужащими.

"Ведь эта тема достаточно болезненна для 45 тыс. военных, среди которых есть много моих друзей, от которых я это слышал. Идея министру понравилась. Через несколько дней набрал меня и пригласил поговорить. Я написал концепцию. Встретился с министром, представил идею. Мне предложили доработать эту концепцию и присоединиться к команде министерства", – сказал бывший чиновник.

Он отметил, что перед назначением прошел двухмесячную проверку в Службе безопасности Украины. В день начала полномасштабного вторжения он пришел в отделение теробороны напротив офиса департамента и увидел там "панику и беспорядок".

"Была большая проблема с вооружением. По одному-два автомата на пять-шесть человек. Выяснилось, оружие есть на складах, но машины ВСУ не успевают его вывозить. Когда кризис, то я немного наглый, это моя черта. Я знал руководство министерства обороны и стал всем звонить. Наконец получил поручение от министра оказать помощь командованию ТРО в обеспечении вооружением. Я звонил командиру части, говорил: я такой-то, такой-то, по поручению министра обороны, необходимо отгрузить в такую-то, такую-то ТРО. Он говорит: хорошо, но у нас нечем везти. Я обзвонил многих своих знакомых, обратился к владельцу компании "АТБ", обратился к владелице компании Novus, к компании "Новая почта". Собрал большую автоколонну из частных машин, и через несколько дней Киев был снабжен оружием", – рассказал Лиев.

Он отметил, что по такой же схеме организовал поставки вооружений в Николаев и Херсонскую область.

"Летом я был в Николаеве, [глава областной военной администрации Виталий] Ким записал видео, где он говорит, что Николаев не захватили именно благодаря этому парню. Мы вывезли 14 тыс.тонн оружия и боеприпасов в самые сложные места боевых действий", – сказал Лиев.

Именно после этого его вызвал Резников и поручил присоединиться к организации ввоза в Украину оружия, добавил он.