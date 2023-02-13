Коллаборанту, который забивал гвозди в нос на телешоу, сообщили о подозрении – Офис генпрокурора

В ведомстве не называют имени подозреваемого, но, судя по деталям дела, речь о Сергее Агаркове.

Мужчина стал известным в 2010 году благодаря участию в телешоу "Україна має талант", где показывал "трюки" – бил себя топором в живот, засовывал в нос гвозди и глотал горящий факел.

По данным следствия, еще с 2014 года он имел антиукраинскую позицию. Был руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии". Впоследствии уехал в РФ.

Во время оккупации Балаклеи Харьковской области подозреваемый, по данным Офиса генпрокурора, занял псевдодолжность "заместителя мэра" этого города. В конце июля 2022 года стал "главой" так называемой Боровской военно-гражданской администрации.

В прокуратуре отмечают, что Агарков как "глава" псевдоадминистрации проводил служебные совещания с руководителями коммунальных предприятий и государственных учреждений, функционировавших во время оккупации Боровой. Также он организовывал подачу запросов в РФ, в которых отмечал потребности этих предприятий и учреждений, с просьбой, чтобы российские власти помогли их решить.

Накануне деоккупации подозреваемый сбежал из Боровой вместе с российскими военными.