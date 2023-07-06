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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комвзвода Ведьма: Боевое крещение у меня было "веселое". Я приехала на позиции вместе с командиром роты, и первое, чем нас встретили орки – пакет "Градов"

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Ведьма рассказала, что у нее воюют братья и мать
Ведьма рассказала, что у нее воюют братья и мать
Фото: pro100media.com.ua

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман офицер 241-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ольга Бигар (позывной Ведьма) сообщила, что ее боевое крещение было "веселым".

"У меня вообще первое боевое крещение было веселое. Я приехала на рекогносцировку на позиции вместе с командиром роты, и первое, чем нас встретили орки, – это пакетом "Градов", – сказала Ведьма.

Она отметила, что "самые неприятные воспоминания" у нее остались от обстрелов оккупантами из самоходной артиллерийской установки (САУ) калибра 203 мм "Пион".

"Так уже получилось, что прострелка по квадрату этой САУ происходила, когда там находилась я со своим командиром. Чувства адские, потому что ты понимаешь: убежать особо некуда. И понимаешь, что те укрытия, которые есть вокруг, не сильно тебе помогут в случае чего. И ты ищешь какое-нибудь углубление, какое-то место. И единственное, о чем ты думаешь, – чтобы или так сразу лампочка выключилась – и все, долго не мучиться, хочется просто закрыть глаза и открыть, чтобы все прекратилось. Но ты понимаешь, что не прекратится. И это чувство надо было преодолеть", – объяснила Ведьма.

По ее словам, "есть определенные моменты опасности, но дальше уже привыкаешь к взрывам, привыкаешь к тому, что у твоего берца может встрять осколок или что-то упасть".

"Уже к этому начинаешь относиться более или менее спокойно. И уже, собственно, второй-третий боевой выезд – на все реагируешь типа: "Да Господи, там еще целых 30 метров от меня", – описала ситуацию Ведьма.

Командир взвода Ведьма Бигар: Физическое, сексуальное и моральное насилие – составляющие нормального общения в российской армии. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Бигар родилась в Краматорске Донецкой области. До 2022 года жила в Киеве, руководила юридической фирмой.

После полномасштабного вторжения России вступила в ТрО. Служит в 241-й бригаде, где является командиром минометного взвода. "Всей семьей собрались и пошли в военкомат. Все мы воюем на фронте: мама, я и двое братьев", – сказала она во время интервью Бацман.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: война, Град, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Ольга Бигар
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