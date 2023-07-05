Комвзвода Ведьма: У врага большое количество артиллерии и артбоеприпасов. Даже учитывая, что сейчас у них гораздо меньше боеприпасов, их все равно много

"Всегда преимущество нашего противника было в средствах радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и авиации. Так уж исторически сложилось, что они производили большое количество этого вида вооружения до войны, они готовились. И, конечно, сейчас они имеют определенное преимущество именно на этом поле", – сказала Ведьма.
Она отметила, что есть и второй момент.
"У них большое количество артиллерии и множество артиллерийских боеприпасов. Даже учитывая то, что сейчас у них уменьшилось значительно количество боеприпасов, их все равно много. И надо понимать, что все равно на их четыре выстрела мы отвечаем одним. Конечно, если в стране такой фокус на артиллерию и радиолокационную разведку, это говорит о том, что у них достаточно неплохой уровень подготовки самих специалистов, умеющих работать с этим оборудованием", – объяснила комвзвода.
По ее словам, российские оккупанты начали использовать FPV-дроны и планирующие боеприпасы.
"Это их новая фишка: брать старые ФАБы, на них укрепляют планирующие устройства и могут их использовать в качестве дронов-камикадзе. Это из новинок. Ну, и плюс разные устройства, блокирующие сигналы наших дронов, блокирующие сигналы наших радиостанций", – подчеркнула Ведьма.
Командир взвода Ведьма Бигар: Физическое, сексуальное и моральное насилие – составляющие нормального общения в российской армии. Читайте полную версию интервью
Российская военная промышленность способна производить 5–7 тыс. снарядов в сутки, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в марте 2023 года. Он рассказал, что летом 2022 года оккупанты использовали 60 тыс. снарядов в сутки, в марте 2023-го вышли на 10–12 тыс. снарядов в сутки из-за дефицита, а в течение месяца сократят расход боеприпасов до уровня 5–7 тыс. снарядов в сутки – "ровно столько, сколько будут производить".
В артиллерийских подразделениях РФ введены лимиты на использование боеприпасов, заявил 18 марта руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. 14 марта он рассказывал, что на донецком направлении оккупанты испытывают "артиллерийский голод".
После этого оккупанты, вероятно, смогли справиться со "снарядным голодом" в своих подразделениях. Так, 19 мая министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что россияне в настоящее время используют против украинцев 25–30 тыс. снарядов разного калибра в сутки.
20 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что одной из приоритетных задач украинской армии сейчас является "артиллерийское обескровливание" российских войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций сил обороны Украины.