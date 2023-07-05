ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комвзвода Ведьма: У врага большое количество артиллерии и артбоеприпасов. Даже учитывая, что сейчас у них гораздо меньше боеприпасов, их все равно много

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ведьма: На четыре выстрела оккупантов мы отвечаем одним
Ведьма: На четыре выстрела оккупантов мы отвечаем одним
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман офицер 241-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ольга Бигар (позывной Ведьма) ответила на вопрос, какое оружие российских оккупантов больше всего донимает украинских военных.

"Всегда преимущество нашего противника было в средствах радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и авиации. Так уж исторически сложилось, что они производили большое количество этого вида вооружения до войны, они готовились. И, конечно, сейчас они имеют определенное преимущество именно на этом поле", – сказала Ведьма.

Она отметила, что есть и второй момент.

"У них большое количество артиллерии и множество артиллерийских боеприпасов. Даже учитывая то, что сейчас у них уменьшилось значительно количество боеприпасов, их все равно много. И надо понимать, что все равно на их четыре выстрела мы отвечаем одним. Конечно, если в стране такой фокус на артиллерию и радиолокационную разведку, это говорит о том, что у них достаточно неплохой уровень подготовки самих специалистов, умеющих работать с этим оборудованием", – объяснила комвзвода.

По ее словам, российские оккупанты начали использовать FPV-дроны и планирующие боеприпасы.

"Это их новая фишка: брать старые ФАБы, на них укрепляют планирующие устройства и могут их использовать в качестве дронов-камикадзе. Это из новинок. Ну, и плюс разные устройства, блокирующие сигналы наших дронов, блокирующие сигналы наших радиостанций", – подчеркнула Ведьма.

Командир взвода Ведьма Бигар: Физическое, сексуальное и моральное насилие – составляющие нормального общения в российской армии. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Российская военная промышленность способна производить 5–7 тыс. снарядов в сутки, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в марте 2023 года. Он рассказал, что летом 2022 года оккупанты использовали 60 тыс. снарядов в сутки, в марте 2023-го вышли на 10–12 тыс. снарядов в сутки из-за дефицита, а в течение месяца сократят расход боеприпасов до уровня 5–7 тыс. снарядов в сутки – "ровно столько, сколько будут производить". 

В артиллерийских подразделениях РФ введены лимиты на использование боеприпасов, заявил 18 марта руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. 14 марта он рассказывал, что на донецком направлении оккупанты испытывают "артиллерийский голод".

После этого оккупанты, вероятно, смогли справиться  со "снарядным голодом" в своих подразделениях. Так, 19 мая министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что россияне в настоящее время используют против украинцев 25–30 тыс. снарядов разного калибра в сутки

20 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что одной из приоритетных задач украинской армии сейчас является "артиллерийское обескровливание" российских войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций сил обороны Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, война, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, Ольга Бигар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
Галина ГРИШИНА
Новая избранница Кулебы выложила в сеть фото их поцелуя
Новая избранница Кулебы выложила в сеть фото их поцелуя
Галина ГРИШИНА
Ученики Богомазова сыграли спектакль по пьесе Шекспира на закрытии сезона Sota Cinema & Theatre Hub в Киеве
Ученики Богомазова сыграли спектакль по пьесе Шекспира на закрытии сезона Sota Cinema & Theatre Hub в Киеве
Галина ГРИШИНА
  Украинский фильм "Сусідка" с участием Мишиной, Егорова и Гордона покажут на Netflix
  Украинский фильм "Сусідка" с участием Мишиной, Егорова и Гордона покажут на Netflix
Галина ГРИШИНА
Никитюк засветила ноги в кафе во Львове. Фото
Никитюк засветила ноги в кафе во Львове. Фото
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Галина ГРИШИНА
"Это же просто любовь – смотреть на них". Тина Кароль высказалась о коллегах, которые ее хейтят
"Это же просто любовь – смотреть на них". Тина Кароль высказалась о коллегах, которые ее хейтят
Галина ГРИШИНА
Чарльзу III в Шотландии вручили королевские драгоценности
Чарльзу III в Шотландии вручили королевские драгоценности
Галина ГРИШИНА
  Вишни на зиму в шоколадном ликере. Рецепт с точными пропорциями сахара, ягод и водки
  Вишни на зиму в шоколадном ликере. Рецепт с точными пропорциями сахара, ягод и водки
Галина ГРИШИНА
Демин показал, как выглядит после покраски седины на бороде. Фото до и после
Демин показал, как выглядит после покраски седины на бороде. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах
Галина ГРИШИНА
60-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини
60-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини
"Бабки были в шоке от "разврата". Кошмал показала свой летний образ и получила комплименты в стиле "от проститутка"
"Бабки были в шоке от "разврата". Кошмал показала свой летний образ и получила комплименты в стиле "от проститутка"
Галина ГРИШИНА
Французский педикюр. Мастер показала, как легко нанести белую линию
Французский педикюр. Мастер показала, как легко нанести белую линию
Данилко пошутил о секрете молодости Белоконь
Данилко пошутил о секрете молодости Белоконь
Галина ГРИШИНА
Dantes снялся без одежды и белья, чтобы призвать украинцев делать донаты
Dantes снялся без одежды и белья, чтобы призвать украинцев делать донаты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет (104673)
2
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (49832)
3
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото (48897)
4
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (47741)
5
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (36403)
6
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео (28915)
7
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото (28856)
8
35-летняя Никитюк снялась в белой майке. Фото (28833)
 
 
 
 