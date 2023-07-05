Комвзвода Ведьма: У врага большое количество артиллерии и артбоеприпасов. Даже учитывая, что сейчас у них гораздо меньше боеприпасов, их все равно много

"Всегда преимущество нашего противника было в средствах радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и авиации. Так уж исторически сложилось, что они производили большое количество этого вида вооружения до войны, они готовились. И, конечно, сейчас они имеют определенное преимущество именно на этом поле", – сказала Ведьма.

Она отметила, что есть и второй момент.

"У них большое количество артиллерии и множество артиллерийских боеприпасов. Даже учитывая то, что сейчас у них уменьшилось значительно количество боеприпасов, их все равно много. И надо понимать, что все равно на их четыре выстрела мы отвечаем одним. Конечно, если в стране такой фокус на артиллерию и радиолокационную разведку, это говорит о том, что у них достаточно неплохой уровень подготовки самих специалистов, умеющих работать с этим оборудованием", – объяснила комвзвода.

По ее словам, российские оккупанты начали использовать FPV-дроны и планирующие боеприпасы.

"Это их новая фишка: брать старые ФАБы, на них укрепляют планирующие устройства и могут их использовать в качестве дронов-камикадзе. Это из новинок. Ну, и плюс разные устройства, блокирующие сигналы наших дронов, блокирующие сигналы наших радиостанций", – подчеркнула Ведьма.

Командир взвода Ведьма Бигар: Физическое, сексуальное и моральное насилие – составляющие нормального общения в российской армии. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube