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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контрразведка СБУ задержала двух агентов РФ, которые хотели собрать данные о западном вооружении

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Задержанные мужчины арестованы
Задержанные мужчины арестованы
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух российских агентов, которые хотели собрать разведданные о поставках Вооруженным силам Украины западного оружия и боеприпасов. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 20 августа.

По данным следствия, мужчины пытались устроиться в ряды логистических подразделений ВСУ.

"По данным следствия, предателями оказались два жителя Вышгородского района, которые способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевской области. Вооруженные мужчины активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые сопротивлялись захватчикам. Установлено также, что злоумышленники пытали малолетнего парня за то, что помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов", – говорится в сообщении.

После деоккупации области подозреваемые остались на территории региона.

"Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой хотел "призваться" от одной из территориальных общин вблизи Киева. Но сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом вражеских агентов", – заявили в пресс-центре.

Во время обысков по месту проживания задержанных правоохранители выявили комплектующие к самодельным взрывным устройствам и средства связи.

Мужчинам объявили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Они арестованы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, контрразведка, война России против Украины
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