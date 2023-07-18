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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремлевские пропагандисты выдали цитату из "Звездных войн" за данные об объеме производства российских беспилотников

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Российские пропагандисты приняли цитату из фильма за реальные объемы производства беспилотников
Российские пропагандисты приняли цитату из фильма за реальные объемы производства беспилотников
Фото: Военный Осведомитель / Telegram

Российские пропагандистские Telegram-каналы распространили сюжет о производстве беспилотников "Ланцет", якобы неуязвимых для украинской противовоздушной обороны, использовав цитату из киносаги "Звездные войны" для обозначения масштаба. Об этом написало издание The Insider 17 июля.

В российской пропагандистской программе "Вести недели" вышел сюжет о "Ланцетах". Автор сюжета рассказал об эффективности этих аппаратов и сообщил о планах производителя нарастить их производство.

Прокремлевский канал "Военный Осведомитель" запостил этот сюжет, сопроводив его цитатой из известной киносаги.

"200 тыс. уже готовы, еще 1 млн на подходе" (С). Цитата из "Звездных войн: атака клонов" как нельзя лучше подходит под описание масштабов производства дронов-камикадзе "Ланцет". Как сообщает создатель "Ланцетов" Александр Захаров, чтобы объехать все производственные цеха, ему понадобился сигвей", – говорилось в сообщении.

The Insider цитирует уже удаленное сообщение Telegram-канала "Вести. Дежурная Часть": "200 тыс. БПЛА произведено, в планах выйти на цифру 1 млн: украинские СМИ назвали "шокирующими" масштабы производства дронов-камикадзе "Ланцет" в РФ".

Также эти цифры пропали из сообщения пропагандистского телеканала RT, пишет издание. Исходный текст сообщения пока что сохранился в блогах на LiveJournal, где автор с ником and_ekb цитирует сообщение телеканала. 

"Военный Осведомитель" указал на ошибку RT.

"Товарищи из @rt_russian, мы, конечно, все понимаем, но цитата про "200 тыс. готовы, еще 1 млн на подходе", о которой вы пишете, изначально в нашем посте про производство "Ланцетов" была шуточной отсылкой к известной фразе из "Звездных войн", о чем следом и было написано. Эта ситуация нас очень позабавила, но в следующий раз перед рерайтом читайте публикацию до конца", – говорится в сообщении.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, российская пропаганда, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины
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