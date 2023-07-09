Пропагандистские СМИ в России не были готовы к мятежу Пригожина, они реагировали в три этапа – британская разведка

СМИ почти наверняка были изначально удивлены мятежом и не были к нему готовы, говорится в сообщении. Российское телевидение работало в обычном графике.

После подавления мятежа российские государственные СМИ попытались "исправить" заявления о пассивности сил безопасности, отметили в разведке.

Они продвигали идею о том, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин одержал победу, предотвратив восстание, избежав при этом кровопролития, и стремился объединить страну вокруг президента.

Почти неделю спустя государство начало преуменьшать значение владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и мятежа, стараясь при этом запятнать его характер, говорится в сообщении. Telegram-каналы, связанные с "Вагнером" значительной степени замолчали, почти наверняка из-за вмешательства государства, отметили в разведке. В то же время Путин предпринял заметные публичные выступления, вероятно, с целью продемонстрировать силу, говорится в сообщении минобороны.