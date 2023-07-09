Пропагандистские СМИ в России не были готовы к мятежу Пригожина, они реагировали в три этапа – британская разведка

СМИ почти наверняка были изначально удивлены мятежом и не были к нему готовы, говорится в сообщении. Российское телевидение работало в обычном графике.
После подавления мятежа российские государственные СМИ попытались "исправить" заявления о пассивности сил безопасности, отметили в разведке.
Они продвигали идею о том, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин одержал победу, предотвратив восстание, избежав при этом кровопролития, и стремился объединить страну вокруг президента.
Почти неделю спустя государство начало преуменьшать значение владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и мятежа, стараясь при этом запятнать его характер, говорится в сообщении. Telegram-каналы, связанные с "Вагнером" значительной степени замолчали, почти наверняка из-за вмешательства государства, отметили в разведке. В то же время Путин предпринял заметные публичные выступления, вероятно, с целью продемонстрировать силу, говорится в сообщении минобороны.
На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня 2023 года Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Пригожин заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев.
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин называл происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.