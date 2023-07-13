"Круглосуточно на дежурстве". Залужный опубликовал видео боевой работы морпехов на РСЗО "Град"

Залужный опубликовал видео, на котором украинские морпехи, заняв позицию в поле, наносят удар по оккупантам из РСЗО "Град" Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

На видеокадрах видно, как украинские военные, заняв позицию в поле, наносят удар по российским оккупантам из реактивной системы залпового огня "Град". После проделанной работы морпехи меняют позицию и заряжают РСЗО новыми ракетами.

"Расчет РСЗО "Град" 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского – круглосуточно на боевом дежурстве. Артиллеристы неутомимо работают на победу: ради родных и близких, ради мирного будущего наших детей", – написал комментарий под видео Залужный.