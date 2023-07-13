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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Круглосуточно на дежурстве". Залужный опубликовал видео боевой работы морпехов на РСЗО "Град"

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Залужный опубликовал видео, на котором украинские морпехи, заняв позицию в поле, наносят удар по оккупантам из РСЗО "Град"
Залужный опубликовал видео, на котором украинские морпехи, заняв позицию в поле, наносят удар по оккупантам из РСЗО "Град"
Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 13 июля опубликовал в Facebook видео, как украинские морпехи-артиллеристы "работают на победу" в войне против страны-агрессора РФ.

На видеокадрах видно, как украинские военные, заняв позицию в поле, наносят удар по российским оккупантам из реактивной системы залпового огня "Град". После проделанной работы морпехи меняют позицию и заряжают РСЗО новыми ракетами.

"Расчет РСЗО "Град" 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского – круглосуточно на боевом дежурстве. Артиллеристы неутомимо работают на победу: ради родных и близких, ради мирного будущего наших детей", – написал комментарий под видео Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/1039026180593718/

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.

Теги: РСЗО, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный, деоккупация, силы обороны Украины
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