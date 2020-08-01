Кулеба считает правильным, что Украина не разорвала дипотношения с Россией

Нынешняя конфигурация дипломатических отношений между Украиной и Россией "наиболее сбалансированная и эффективная", считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что расторжение дипломатических отношений с Россией было бы ошибкой Фото: EPA

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что расторжение дипломатических отношений с Россией в 2014 году стало бы ошибкой. Такое мнение он высказал в интервью изданию "Главком".

В частности, на предположение журналиста, что интересы Украины в РФ после расторжения дипотношений могла бы представлять Польша или одна из стран Балтии, министр ответил: "Возьмем Польшу. У нас сотни политических узников, судебных процессов, которые нужно посещать. У нас есть Генконсульство в Ростове-на-Дону, а Генконсульства Польши в этом городе нет. Нужно практически ко всему этому подходить".

По его словам, "политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, это было бы ошибкой".

"Нам необходимо ограниченное дипломатическое присутствие [в России] для защиты интересов украинских граждан. Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной", – заключил Кулеба.

В начале 2014 года Россия оккупировала Автономную Республику Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Вскоре после этого Киев отозвал посла из Москвы, сейчас посольство Украины возглавляет временный поверенный. При этом украинские власти отказались от идеи полного прекращения дипломатических сношений, аргументируя это необходимостью защиты интересов украинцев на территории РФ.

С начала российской агрессии Украина расторгла более 150 двухсторонних соглашений о сотрудничестве в разных сферах, в том числе Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Этот документ прекратил действие 1 апреля 2019 года.