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Кулеба: Поездки Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются в интересах Украины. Например, развалом СССР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что первый президент Леонид Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Минске, обладает большим политическим опытом.

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Кравчук возглавил украинскую делегацию в Минске 30 июля
Кравчук возглавил украинскую делегацию в Минске 30 июля
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Второй президент Украины Леонид Кучма раздумывал об уходе с должности главы украинской делегации в Минске минимум с февраля 2020 года. Об этом в интервью "Главкому" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда я еще работал в должности вице-премьера, зашел в Офис президента в один кабинет, а там как раз находился Леонид Кучма. Это было примерно в конце февраля этого года. Он сказал, что, наверное, пора ему уходить... Я его спросил: "Как же так? Неужели вы нас оставите?" Он ответил, что размышляет о том, чтобы уйти. Однако до последнего времени Леонид Данилович продолжал выполнять свою функцию, за что мы ему очень благодарны", – отметил министр.

Он добавил, что заменивший Кучму первый президент Леонид Кравчук также обладает большим политическим опытом.

"Думаю, это только усилит работу украинской делегации в контактной группе. Вообще если вспомнить прошлое, поездки Леонида Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно в интересах Украины – например, распадом Советского Союза... Шучу", – сказал Кулеба.

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Кучма. 28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

Теги: Леонид Кравчук, Украина, Леонид Кучма, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, трехсторонняя контактная группа
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