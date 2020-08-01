Кулеба: Мы могли бы заявить права на республику Зеленый Клин. Но нужно сохранять здравый смысл

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил за проактивное ведение украинской дипломатии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что важно сохранять здравый смысл в вопросе претензий к России. Так он ответил на вопрос журналиста "Главкома", почему Украина не комментирует продолжающиеся больше трех недель протесты в Хабаровском крае, в котором живет много этнических украинцев.

"Если я буду считать критерием для комментирования потенциальное украинское происхождение жителей Хабаровского края, то тогда, в принципе, мы должны заявить права на республику Зеленый Клин и требовать возвращения нам территорий, исторически заселенных украинцами. Я за то, чтобы быть проактивным, но и за то, чтобы сохранять какой-то здравый смысл в этом вопросе", – подчеркнул министр.

Зеленый Клин – историческое название территорий на Дальнем Востоке, заселенных преимущественно этническими украинцами. Самые большие города – Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре. В 1917–1922 годах украинцы предприняли попытки создания украинского государства на Дальнем Востоке, потребовав от московского правительства признать Зеленый Клин частью Украины и предоставить ему национально-территориальную автономию.

Сейчас в Хабаровске проходят протесты в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, которого Следственный комитет РФ считает организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает. Как пишет "Сибирь.Реалии", местные жители "уверены в политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".